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О национальной и продовольственной безопасности, ситуации в экономике и работе трудовых коллективов. Президент провел заседание Совета безопасности
По видеосвязи к дискуссии подключились и руководители регионов. Речь шла в том числе о ходе уборочной кампании в стране.
Урожай в этом году может составить 10,5 млн тонн зерна
На это мобилизованы все силы. Сроки, качество, технологии и дисциплина - то, что должно соблюдаться неукоснительно, чтобы без потерь собрать все до зернышка. А в этом году по плану урожай должен составить суммарно 10,5 миллиона тонн зерна.
Президент: впереди еще много работы, чтобы убрать богатый урожай и быть уверенными в будущем
Со всех сторон сейчас мы видим намеренно искусственное нагнетание общественно-политической ситуации. Многие белорусы столкнулись с моральным прессингом. И, увы, это не единственное давление. Поступают прямые угрозы в адрес семей военных, милиции, спецслужб, госслужащих, журналистов. Параллельно атакуют рабочих предприятий. На таком фоне, конечно, сложно сконцентрироваться на выполнении служебных обязанностей.
Президент поблагодарил рабочих на предприятиях и призвал не прятать глаза
В последнее время появилось много желающих проанализировать ситуацию в Беларуси. Особенно активен Запад. Все словно забыли о проблемах внутри своих стран: как будто нет протестов в США, в Германии против коронавирусной изоляции. Уже мало кто помнит про разгон «желтых жилетов». Зато не прочь посоветовать, как жить и что делать Беларуси.
Президент руководству на Западе: не надо кивать на Беларусь, чтобы отвести внимание от своих проблем
Сейчас даже здравомыслящему человеку порой очень трудно разобраться в потоке информации: где правда, а где ложь. Время фейков. Так, на днях в Сети появились сообщения, сопровождающиеся фотографиями и видео, якобы Россия стянула войска к Беларуси - готовится военная операция. Этот вброс об иностранном военном присутствии в стране сегодня Президент опроверг публично. Пока кто-то создает иллюзию военной помощи от России, другие, наоборот, лоббируют антироссийскую риторику. Речь про созданный оппозицией координационный штаб и его программу, пункты которой по всем фронтам явно против союзничества. Впрочем, судя по активности, конкуренция среди желающих пополнить ряды оппозиционного штаба, серьезная.
Президент о штабе оппозиции: в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди
Кстати, буквально накануне президент поручил правительству и Администрации пройтись по каждому пункту оппозиционной программы и рассказать общественности, к каким последствиям для страны это может привести. Александр Лукашенко подчеркнул, что любые перемены должны осуществляться в рамках законодательства и правового поля. В противном случае это приведет к тяжелым последствиям. Работа над новой Конституцией продолжается и будет активизирована. Насколько обновленный вариант поддержит население - от этого будет зависеть скорость ее принятия. И только потом уже по Конституции можно вести дискуссии о переизбрании органов власти. Это позиция белорусского лидера.
Президент подвел итоги Совбеза: вернуть людям спокойную страну
По итогам Совбеза прозвучали предельно конкретные поручения по всем направлениям. Они касаются вопросов стабилизации обстановки в стране.
Погранкомитету:
усиление охраны госграницы, перекрытие финансовых потоков и каналов, направленных на финансирование протестов.
Минобороны:
внимание передвижению войск НАТО, выводить ВС и технику на направления их передвижения
.
МВД:
не допускать беспорядков (в стране и в Минске в особенности), защита рабочих коллективов от угроз.
КГБ:
выявлять и пресекать действия организаторов беспорядков, вскрывать каналы финансирования.
МИД:
доведение до руководителей западных государств информации о ситуации в РБ, предупредить их об ответственности за разжигание беспорядков (финансирование).
СМИ:
разъяснять, рассказывать, предупреждать людей, что программы этой "черной сотни" - путь в пропасть. И в целом активизироваться.
Правительству:
функционирование предприятий, поддержка руководителям предприятий в организации производственного процесса, решение повседневных задач и вопросов жизни граждан.
То есть, Александр Лукашенко ориентирует правительство на то, чтобы оказать поддержку руководителям предприятий в организации производственного процесса. Помимо прочего, никто не отменял решение повседневных задач, от которых зависит жизнь людей.
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