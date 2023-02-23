О необычной политике КНР, мелочности США и конфликте в Украине. Подробности интервью Лукашенко китайским СМИ

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 февраля дал интервью китайским средствам массовой информации, пишет БелТА.

В качестве интервьюеров выступили глава корреспондентского пункта Синьхуа в Беларуси Лу Цзиньбо и корреспондент Медиакорпорации Китая, ведущая программы "Разговор лидеров" Ли Тунтун.

Во время интервью журналисты в первую очередь интересовались, как развиваются отношения Китая и Беларуси в различных сферах, их историей и перспективами. Речь шла про торгово-экономическое взаимодействие и значимые совместные проекты, реализуемые на территории Беларуси, включая индустриальный парк "Великий камень" и БНБК, а также о новых возможностях в контексте инициативы "Один пояс, один путь".

Александр Лукашенко ответил также на вопросы о происходящих в мире глобальных геополитических процессах. В центре внимания была и тема конфликта в Украине, возможности его мирного урегулирования.

Глава государства подчеркнул, что сегодня ни один вопрос в мире не может решаться без участия КНР. "Китай стал глобальной страной со своей глобальной политикой. Я знаю, сегодня-завтра Си Цзиньпин выступит с заявлением или речью по поводу конфликта в Украине. Прошу обратить внимание, что это такой необычный для китайской политики шаг. Китайцы всегда аккуратные, осторожные. Туда, куда не надо, они не лезут. Если они понимают, что это не даст искомого, требуемого результата, они тоже не станут делать в этом направлении шаги", - заметил Президент.

"Так вот, если Китай решил озвучить свою позицию таким образом, из уст высшего должностного лица, Си Цзиньпина, это будет иметь серьезные последствия. И если это послание, которое прозвучит из уст лидера Китая, не будет услышано теми, кому оно будет адресовано, это тоже будет иметь серьезные последствия, - заявил Президент. - Поэтому я, просто забегая вперед, советую тем, кому будут адресованы слова Си Цзиньпина, принять их всерьез и сделать определенные шаги. Это будет серьезный голос во имя мира в этом регионе", - убежден белорусский лидер.

В интервью Александр Лукашенко также высказался по поводу недавнего визита Президента США Джо Байдена в Киев. По словам главы государства, это событие стоит в одном ряду с инцидентом с китайским воздушным шаром, сбитым Соединенными Штатами. "Такой мелкий, неприличный шаг", - сказал глава государства.

Однако подобного рода ход нельзя считать оригинальным, подобный визит, тоже с американской стороны, уже был не так давно, намекнул Президент. "Это попугайничество. Это уже было. Точно такой визит. Зачем? Выборы президентские. Он хочет, Джо Байден, на коне войны прискакать в эту выборную кампанию. Вот тут точно не получится", - заявил он.

"Вы прекрасно понимаете ситуацию в мире. Китаю спокойной жизни не будет, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Главный соперник Соединенных Штатов Америки - это Китай. Американцы этого и не скрывают. Печально, что они снизошли даже до мелочи".

Глава государства пояснил, что речь идет про китайский гражданский воздушный шар, сбитый американцами: "Они по-американски устроили шоу: напрягали, напрягали свое общество, чтобы все видели, какая "опасность" от этого китайского объекта. И когда 300 млн человек, американцев, были сосредоточены на этом объекте, они его сбили. Для чего? Выборы предстоят. Показать свой героизм".

Агентство Синьхуа, основанное в 1931 году, в настоящее время считается самым влиятельным интернет-ресурсом Китая. Новостные сообщения в мультимедийном формате выходят круглосуточно на восьми языках, в том числе на русском. Аудитория агентства, по разным оценкам, варьируется от 800 млн до 1 млрд человек. Синьхуа имеет 35 отделений в Китае, более 180 корпунктов за рубежом, в том числе в Минске.

Медиакорпорация Китая - одна из крупнейших в мире. Создана в 2018 году на базе Центрального телевидения Китая, Народного радио и Международного радио этой страны. В состав корпорации также входит сеть телеканалов иновещания CGTN. Материалы медиакорпорации доступны в 143 странах и регионах мира, охват аудитории - свыше 1 млрд человек в Китае и за его пределами.