О новом этапе в развитии отношений Беларуси с Европейским инвестиционным банком говорили во Дворце Независимости

Новые возможности для зарубежных инвестиций. В Беларусь пришел крупный финансовый институт ЕС. Европейский инвестиционный банк называют главным проводником бизнеса Европы на перспективные рынки, к которым эксперты относят и нашу страну. О новом этапе в развитии отношений Беларуси с этим банком говорили сегодня во Дворце Независимости. Глава государства встретился с вице-президентом финансовой организации. Накануне были подписаны первые соглашения на 160 миллионов евро. В ближайшие годы вложения банка могут составить почти полмиллиарда. Впрочем, гарантия эффективного сотрудничества и конструктивный политический диалог. Как отметил Президент, сегодня Европа и западный мир убедились: Беларусь - надежный партнер. Что важно, кредитные средства банка направят на проекты, связанные с улучшением жизни белорусов, - это очистка воды, а также строительство инфраструктуры и дорог - часть средств пойдет на поддержку малого и среднего бизнеса. Какие еще проекты получат финансирование - подробности у Андрея Лаптенка.

Их отличительная особенность - этот банк мало отчитывается о своих проектах, а инвестиции зачастую предпочитает делать не самостоятельно, а в партнерстве с не менее крупными. Неудивительно, что о деятельности банка в Беларуси известно гораздо меньше, чем о других мировых финансовых институтах, что вовсе не умаляет его влияния. Это государственное финансово-кредитное учреждение Евросоюза, а потому его оценки напрямую влияют на позицию ЕС.

Сегодня Европейский инвестиционный банк - один из крупнейших многосторонних кредиторов и заемщиков в мире. 240 миллиардов евро – акционерный капитал. Главная миссия – достижение политических и экономических интересов Евросоюза. Фактически это главный проводник для европейского инвестора на перспективные рынки, которым, по признанию экспертов банка, является и Беларусь.

Отношения с Евросоюзом для нашей страны - приоритет. Много общих целей и интересов. Безопасность, экономический рост, защита прав и интересов наших граждан. Для Восточной Европы сегодняшнего образца – актуальней некуда. Неслучайно для нас, находящихся в эпицентре политического противостояния различных сил, например, белорусская инициатива о перезагрузке Хельсинского процесса – это наглядное проявление сегодняшней конструктивной позиции.

Спокойный, доверительный, неполитизированный диалог с представителями европейского сообщества – те принципы, на которых Беларусь выстраивает свои отношения с партнерами. Очевидно, что за нашей западной границей не заметить белорусских усилий не могли.

Принятый Евросоюзом вектор на усиление диалога с Беларусью позволил банку в сентябре 2016 года получить соответствующий мандат и предложить официальному Минску подумать над совместными проектами. В 2017 году подписано и ратифицировано рамочное соглашение.

По словам экспертов, таких длинных и комфортных денег сегодня на рынке просто нет. Ставка от одного до трех процентов годовых на 25 лет с льготным мораторием на 5 лет. Примерно 80 % проектов банка реализуются в госсфере. Ищут большие проекты, с минимальной стоимостью около 40 миллионов евро. Впрочем, растет и финансирование коммерческих компаний. Сегодня на займы могут претендовать как крупные госпроекты, так и малый бизнес.

Из того, что уже можно занести в актив. Накануне в правительстве подписан ряд первых двусторонних кредитных соглашений. В частности, Договор о финансировании проекта "Реконструкция Минской очистной станции". Два крупнейших в стране "Белагропромбанк" и "АСБ Беларусбанк" привлекут от европейского кредитора средства на цели поддержки частного малого и среднего бизнеса.

Реконструкция дорог, повышение эффективности энергопользования, проведение научных исследований, создание экологических производств, и, наконец, цифровая трансформация - те сферы банк заинтересован финансировать. Всего инвестиции ЕИБ в Беларусь по итогам этого и следующего года могут составить около 420 миллионов евро.

Александр Стубб - опытный политик, дипломат и эффективный финансовый менеджер. Был советником экс-председателя Еврокомиссии Романа Проди, депутатствовал в Европарламенте, но большую часть своей блестящей политической карьеры строил у себя на родине в Финляндии. Пройдя не просто ступеньки карьерной лестницы, а возглавляя поочередно сразу несколько министерств. Министр иностранных дел, министр по европейским делам и международной торговли Финляндии, министр финансов, наконец, глава правительства. Лучшего посредника не найти, чтобы усилить двустороннее сотрудничество с Финляндией - страной, которая могла бы стать хорошим союзником в решении задач технологической модернизации, которые ставит перед собой Беларусь.

Говорили сегодня и о Brexit, о новых вызовах для Евросоюза и торговых войнах, все это способно вызвать новый глобальный кризис, но ведь роль Европейского инвестиционного банка - как крупнейшей международной финансовой структуры, как раз работать вопреки таким циклам. Во всяком случае, в партнерстве с Беларусью банк смотрит вперед. В расширении его деятельности рассматривается вариант открытия офиса в нашей стране.