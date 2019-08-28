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Глава государства провел встречи с представителями дипломатических ведомств Казахстана и Турции
Глава государства встретился с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым, который завершает свою миссию
О перспективах двусторонних отношений Беларуси и Казахстана говорили сегодня во Дворце Независимости. Глава государства встретился с послом этой страны Ермухаметом Ертысбаевым, который завершает свою миссию. Практика таких итоговых встреч в дипломатической среде вызвала массу одобрительных откликов. Это хороший повод провести ревизию контактов, определить перспективные проекты да и просто выразить благодарность за проделанную работу. Для посла два года дипслужбы в Беларуси отмечены хорошей динамикой сотрудничества. Товарооборот постоянно стремится вверх, по итогам прошлого года приблизился к 900 млн долларов. Сальдо сложилось положительное для нашей страны. Тем не менее приоритетная задача для Беларуси и Казахстана - достичь цифры взаимной торговли в несколько миллиардов. А для этого есть все основания -оба государства близкие экономические и политические партнеры уже долгие годы. Серьезного прогресса в отношениях ждут во время визита Главы белорусского государства в Казахстан, он должен состояться уже в этом году.
В Казахстане работают 40 наших компаний товаропроводящей сети, 8 сборочных предприятий белорусской техники и оборудования
В их числе гиганты отечественного автопрома: БелАЗ, МТЗ, МАЗ, Гомсельмаш и Бобруйскагромаш. Сейчас важно не просто сохранить темп отношений, но и ускориться по многим позициям. Взаимодействие развивается в соответствии с дорожной картой, ее также планируют обновить во время визита белорусского лидера в Казахстан. Наша страна оказывает дружественному государству помощь в масштабных проектах, например, в программах развития промышленности и АПК. Кроме того, выстроено партнерство на площадке Евразийского экономического союза. Пересечение интересов в плане расширения торговых связей и построения логистики идет и в рамках инициативы "Пояс и путь".
Не меньше перспектив для укрепления отношений по линии официальных Минска и Анкары
Александр Лукашенко провел сегодня еще одну международную встречу - с главой МИД Турции. Увеличение товарооборота, диверсификация поставок и расширение взаимных инвестиций - это основные цели визита Мевлюта Чавушоглу в нашу страну. Глава белорусского государства отметил: работа идет по всем направлениям, закрытых тем между странами нет. А это хороший фундамент для еще более тесной кооперации. Турция - один из наших ключевых партнеров в регионе, взаимодействию с этой страной придается большое значение.
Полтора миллиарда долларов товарооборота в течение ближайших пяти лет - такую задачу правительствам и бизнесу поставили президенты Беларуси и Турции во время официального визита Александра Лукашенко в Анкару в апреле этого года. Цифра реальная. В двусторонней торговле страны еще в прошлом году вплотную подобрались к планке в миллиард долларов.
Приоритет в сотрудничестве в сторону создания совместных производств нашей техники в Турции, в том числе с перспективой ее реализации на рынках третьих стран. Так, в апреле в Кырыккале началась сборка МТЗ. Предварительно договорились дальше на базе этого предприятия начать сборку комбайнов, дорожной и снегоуборочной техники. В ближайших планах - возобновить поставки наших БелАЗов. Кроме этого, Беларусь рассчитывает до конца года открыть турецкий рынок для поставок говядины.
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