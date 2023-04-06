О проведении совместной с Россией операции по задержанию террориста рассказал Лукашенко в Кремле

"Вчера Президенту (России. - Прим. БЕЛТА) рассказывал, что просто потоком из Украины пошло оружие - в Россию, через Россию к нам. У нас с Украиной граница намертво закрыта. Через Брянскую, другие области пошло оружие. Мы закончили с Александром Васильевичем Бортниковым (директор Федеральной службы безопасности России. - Прим. БЕЛТА) сегодня операцию. В ближайшее время проинформируем общество. Вы знаете, мы задержали этого террориста, который проник на территорию Беларуси, и через Россию его хотели вывезти в другую страну", - сказал глава государства.

По словам Президента, КГБ и ФСБ провели совместную операцию. "Накрыли всю сеть. Россияне дорабатывают здесь, в России, по другим направлениям. Так что в покое нас не оставят. Схроны - что в Беларуси, что в России - оружия и взрывчатки есть. Заходят и берут это. Вот как и в Питере произошла ситуация (речь о взрыве в кафе, в результате которого погиб блогер и военный корреспондент Владлен Татарский. - Прим. БЕЛТА). Скорее всего, никто в карманах через границу не везет боеприпасы и взрывчатку. Схроны здесь. И у нас мы несколько таких накрыли. Поэтому мы вчера очень серьезно обсудили вопросы безопасности в этом плане. Думаю, мы справимся", - подчеркнул Александр Лукашенко.

