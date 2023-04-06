3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
О проведении совместной с Россией операции по задержанию террориста рассказал Лукашенко в Кремле
Президент Беларуси Александр Лукашенко в Кремле на заседании Высшего государственного совета Союзного государства рассказал о проведении совместной с Россией операции по задержанию террориста, сообщает БЕЛТА.
Александр Лукашенко отметил, что Беларусь и Россия создали эффективную систему обороны и обеспечения безопасности, в рамках которой успешно функционирует региональная группировка войск и единая система ПВО. А предпринятые шаги по укреплению пограничной безопасности позволили значительно повысить защищенность Союзного государства от международного терроризма, неконтролируемых потоков миграции, контрабанды оружия и боеприпасов, наркотрафика, незаконной экономической деятельности.
"Вчера Президенту (России. - Прим. БЕЛТА) рассказывал, что просто потоком из Украины пошло оружие - в Россию, через Россию к нам. У нас с Украиной граница намертво закрыта. Через Брянскую, другие области пошло оружие. Мы закончили с Александром Васильевичем Бортниковым (директор Федеральной службы безопасности России. - Прим. БЕЛТА) сегодня операцию. В ближайшее время проинформируем общество. Вы знаете, мы задержали этого террориста, который проник на территорию Беларуси, и через Россию его хотели вывезти в другую страну", - сказал глава государства.
По словам Президента, КГБ и ФСБ провели совместную операцию. "Накрыли всю сеть. Россияне дорабатывают здесь, в России, по другим направлениям. Так что в покое нас не оставят. Схроны - что в Беларуси, что в России - оружия и взрывчатки есть. Заходят и берут это. Вот как и в Питере произошла ситуация (речь о взрыве в кафе, в результате которого погиб блогер и военный корреспондент Владлен Татарский. - Прим. БЕЛТА). Скорее всего, никто в карманах через границу не везет боеприпасы и взрывчатку. Схроны здесь. И у нас мы несколько таких накрыли. Поэтому мы вчера очень серьезно обсудили вопросы безопасности в этом плане. Думаю, мы справимся", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Фото: РИА Новости
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ