О расследовании громких уголовных дел и работе Следственного комитета накануне шла речь у Президента

. В этом году у следователей в производстве стало больше уголовных дел. Это связано с изменившимся уровнем преступности в стране. Нынешняя встреча предваряет серьезный разговор о функционировании всей правоохранительной системы - в основе ее работы должно быть одно неизменное требование нашего Президента - это справедливое отношение к людям. Совещание с правоохранительным блоком может состояться уже на следующей неделе. Все это не ради отчетов, а ради разбора проблемных моментов в работе силовиков. Повод дали и итоги расследования ряда уголовных дел. Анонсируя разговор, Александр Лукашенко привел в пример