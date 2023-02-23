О развитии белорусско-китайских отношений и роли Поднебесной, конфликте в Украине и позиции Беларуси - Лукашенко дал интервью ведущим китайским СМИ

О диалоге и сотрудничестве по линии Минск - Пекин и, конечно, о ситуации в мире шла речь сегодня в обстоятельном интервью Президента Беларуси журналистам влиятельных СМИ Китая: информагентству "Синьхуа" и медиакорпорации "Си-Джи-Ти". Вопросы были самые разные. Они касались и двусторонней повестки, и обстановки в регионе. Вся суть происходящего от первого лица звучала для наших партнеров в Поднебесной и не только. Беларусь всегда стоит на позиции мира! При этом Александр Лукашенко дает откровенные и честные оценки происходящему в мировой политике.



Запрос на правду был и остается высок, поэтому неудивительно, что голос Минска звучит все громче! Неизменно высоким остается и интерес мировой прессы к принципиальным взглядам и личности белорусского лидера. Об атмосфере и первых подробностях разговора - Наталья Бреус.

Кажется, только на прошлой неделе Президент расставил все точки над "і" для западной прессы. В этот раз репортеры с Востока. Коллег можно понять - такой ньюсмейкер, как Александр Лукашенко, - мечта для журналистов: рубит правду-матку, а главное - не стесняется называть все, что происходит сегодня в большой политике, своими именами.

Вопросы прозвучали от информагентства "Синьхуа", которое считается самым влиятельным интернет-ресурсом Китая, и от корреспондента медиакорпорации "Си-Джи-Ти", одного из крупнейших медиаконгломератов в мире. По разным оценкам, охват аудитории - свыше миллиарда человек в Китае и за его пределами. Репортеры со старта не скрывают, что волнует: это отношения Беларуси и Китая - само собой разумеется, и непростой международный расклад, из-за конфликта в Украине в том числе.



Ни одна проблема в мире не может сегодня решаться без участия Китая

Отвечая на вопрос о роли Китая в решении международных проблем, глава государства подчеркнул, что оценивает ее очень просто: ни одна проблема в мире не может сегодня решаться без участия КНР.

"Китай стал глобальной страной со своей глобальной политикой. Я знаю, сегодня-завтра Си Цзиньпин выступит с заявлением или речью по поводу конфликта в Украине. Прошу обратить внимание, что это такой необычный для китайской политики шаг. Китайцы всегда аккуратные, осторожные. Туда, куда не надо, они не лезут. Если они понимают, что это не даст искомого, требуемого результата, они тоже не станут делать в этом направлении шаги", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Так вот. Если Китай решил озвучить свою позицию таким образом, из уст высшего должностного лица, Си Цзиньпина, это будет иметь серьезные последствия. И если это послание, которое прозвучит из уст лидера Китая, не будет услышано теми, кому оно будет адресовано, это тоже будет иметь серьезные последствия, - заявил Президент. - Поэтому я, просто забегая вперед, советую тем, кому будут адресованы слова Си Цзиньпина, принять их всерьез и сделать определенные шаги. Это будет серьезный голос во имя мира в этом регионе".

При этом глава государства уверен, что предстоящее заявление Председателя КНР будет направлено не на конфронтацию, в отличие от недавнего выступления Президента США Джо Байдена в Киеве. "Я уверен, что это выступление явится венцом всей миролюбивой политики Китая", - сказал белорусский лидер.

О глобальном противостоянии

Что скажет глава КНР, мы еще услышим. Но это вряд ли будет из серии "последнее китайское предупреждение". Пекин известен своим взвешенным подходом.

Александру Лукашенко размышлять на эту тему легко - ведь Беларусь всегда так же рассудительно подходит к своей роли в регионе и четко стоит на позиции мира, не давая втянуть страну в воронку горячего конфликта и всячески стараясь снизить для нас негатив глобального противостояния. Оно чувствуется как никогда.

"В духе американского шоу" - Лукашенко про сбитый над США шар

"Вы прекрасно понимаете ситуацию в мире. Китаю спокойной жизни не будет, - обратил внимание белорусский лидер. - Главный соперник Соединенных Штатов Америки - это Китай. Американцы этого и не скрывают. Печально, что они снизошли даже до мелочи". Глава государства пояснил, что речь идет про китайский гражданский воздушный шар, сбитый американцами: "Они по-американски устроили шоу: напрягали, напрягали свое общество, чтобы все видели, какая "опасность" от этого китайского объекта. И когда 300 млн человек, американцев, были сосредоточены на этом объекте, они его сбили. Для чего? Выборы предстоят. Показать свой героизм".

"Правда, потом все люди разобрались, что это был просто недружественный шаг в отношении Китая", - подчеркнул Александр Лукашенко.

А. Лукашенко о визите Байдена в Киев: Это пиар, чтобы на коне войны прискакать в избирательную кампанию

То есть большая политическая игра в разгаре. Как и борьба за американский электорат. Ценой дестабилизации обстановки в разных уголках света, ценой человеческих жизней. Дружбой тут и не пахнет.

В интервью Александр Лукашенко также высказался по поводу недавнего визита Президента США Джо Байдена в Киев. По словам главы государства, это событие стоит в одном ряду с инцидентом с китайским воздушным шаром, сбитым Соединенными Штатами. "Такой мелкий, неприличный шаг", - сказал глава государства.

При этом он заметил, что ценит Джо Байдена как президента и его решение посетить Киев: "Молодец он. Сел, поехал, спросил разрешения у России или предупредил Россию, но тем не менее поехал". Однако подобного рода ход нельзя считать оригинальным, подобный визит, тоже с американской стороны, уже был не так давно, намекнул Александр Лукашенко. "Это попугайничество. Это уже было. Точно такой визит. Зачем? Выборы президентские. Он хочет, Джо Байден, на коне войны прискакать в эту выборную кампанию. Вот тут точно не получится. Я это знаю хорошо", - заявил Президент.

Он подчеркнул, что Беларусь придерживается такой же позиции: "Наш путь в Украине - это путь мира. Китайцы придерживаются этого пути. На 100 % убежден, что и россияне склонны к тому, чтобы прекратился этот конфликт. Все за американцами - делайте конкретные шаги к миру и мир будет. В основе этого всего узла сегодня оказался Китай. Еще раз советую послушать, что скажет Си Цзиньпин по поводу этого конфликта. Внимательнейшим образом, потому что это заявление Китая - это новый шаг, оригинальный шаг, который будет иметь серьезные последствия в мире".

Лукашенко рассказал о причинах и неизбежности конфликта в Украине

Конечно, о ситуации в Украине и всем, что с этим связано, говорили немало. Завтра ровно год с момента начала специальной военной операции. Оглядываясь назад, Лукашенко с горечью сказал - она была неизбежна.

"Мы готовы защитить суверенитет и независимость Беларуси, мы не хотим войны"

"Российско-украинскому конфликту год. Да, мы говорим о причинах этого конфликта, но большое видится на расстоянии, как у нас говорят. И для того, чтобы оценить причины этого конфликта, должно пройти определенное время. Это чисто в китайском стиле - никогда не надо торопиться. Придет время, мы расставим все точки над "i". Но я абсолютно согласен с Президентом Путиным, который говорит о том, что первопричины не лежат в России, - сказал глава государства. - Издевательства над русскоязычными, над русским языком. Они до 2014 года были. И это все нагнеталось западными государствами. Естественно, ни одна страна, ни Америка, ни Китай, не позволили бы издеваться над своими соотечественниками. Над людьми, которые говорят просто на русском языке и живут по русским обычаям, принимают русскую культуру. Тем более оскорбления со стороны Украины доходили до самого Президента России и всего российского руководства. Там целый клубок".

"Причина там - в 2014-2015 годах. Здесь в Минске были приняты Минские соглашения. Нормальные договоры, и Украина подписала эти договоры. Надо было следовать этим путем. И сегодня - гарантия - Донбасс был бы украинским и управлялся бы из Киева. Уже давно всякие шероховатости были бы забыты", - уверен Александр Лукашенко.





Глава государства напомнил о заявлениях бывших руководителей Германии и Франции Ангелы Меркель и Франсуа Олланда, которые, как они сами признались, использовали мирные Минские соглашения исключительно, чтобы выиграть время для военной подготовки Украины.

"Маски сорваны, карты открыты. Вот вам и вся причина, и весь замысел", - подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что и в России многие с непониманием восприняли действия руководства страны. "Я всегда россиянам говорю: "Не торопитесь, придет время, и вы оцените, кто прав, кто виноват", - отметил Александр Лукашенко.

"Некоторые в России говорят: "Знаете, Россия несколько поторопилась, начав эту военную операцию". А я скажу, что она была неизбежна. Конфликт в Украине был неизбежен. Если бы Россия не упредила эту войну со стороны Украины (теперь понятно, кто был заинтересован в этой войне и кто ее начал), не упредила действия Украины, да и всего Запада с территории Украины, последствия были бы более тяжелыми", - заявил Александр Лукашенко.

Все это время официальный Минск призывает к диалогу! А Александр Лукашенко не устает повторять: "Белорусы ни на кого не собираются нападать, но агрессии всегда готовы дать отпор!".

"Мы не хотим никакой войны. Тем более украинцы, люди, народ украинский - это не чужие нам люди. Это родные нам люди. Даже мои предки где-то там в Украине родились, между Черниговом и Киевом. Это уже из личного. Поэтому мы абсолютно не собираемся нападать на Украину. Но не дай бог с территории Украины будет совершена агрессия в отношении белорусского государства, мы вынуждены будем отвечать. И я уверен, что тут мы поддержку получим всего мирового сообщества, в том числе и Китайской Народной Республики, - подчеркнул белорусский лидер. - Если против нас будет совершена агрессия. Мы это доводим по разным каналам до Украины, в том числе и до Запада. Я их предупредил, что не дай бог будет развязана агрессия с территории Украины на территорию Беларуси, мы ответим, но это будет совершенно иная война. Она приобретет мгновенно иной характер. И здесь мы будем сопротивляться и отстаивать нашу землю и бороться с агрессором в том числе войсками Российской Федерации. Вместе".

"Пока, как последние дни показали, ни с территории Польши, ни с территории Литвы, тем более, Украины концентрации войск для того, чтобы втянуть нас в войну, мы не замечаем. Мы это положительно оцениваем", - заявил Александр Лукашенко.

"Они там в экономическом плане начинают пакостить. Границы закрыли для передвижения грузовиков. Сами себе выстрелили в ногу. Поэтому вот этот санкционный режим и давление экономическое ни к чему не приведут", - пояснил глава государства.

"В военном плане мы готовы ответить. Притом серьезно готовы ответить. Эту позицию мы довели не только до Украины, но и до англичан, Соединенных Штатов Америки. Надеюсь, у меня будет возможность, мы проинформируем и французов (все-таки ядерная держава) о нашей позиции. Поэтому мы готовы к тому, чтобы защитить суверенитет и независимость нашей страны. Мы не хотим войны. Мы хотим, чтобы здесь все было мирно. Чтобы наши люди мирно, спокойно жили и сотрудничали с теми, кто с нами хочет сотрудничать, как Китайская Народная Республика", - заявил глава государства.

Развитие отношений Беларуси и Китая

Кстати, угощали во Дворце Независимости сегодня настоящим китайским чаем - другу его присылает лично глава КНР Си Цзиньпин.

Что касается Минска и Пекина, то осенью с подачи лидеров отношения вышли на новый уровень всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. Это значит, высший уровень доверия. А доверяет Китай единицам. КНР - в тройке наших крупнейших торговых партнеров. 5-миллиардный товарооборот, зеленый свет продовольствию, совместные проекты и общий "Великий камень" - во всем взаимная поддержка.