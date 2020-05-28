О развитии сотрудничества Беларуси и Сербии сегодня говорили во Дворце Независимости

Александр Лукашенко отметил заслуги посла этой страны Велько Ковачевича в развитии двусторонних отношений. Дипломат завершает свою миссию у нас после шестилетней службы. За это время без того активные контакты официальных Минска и Белграда укрепились. Президент подчеркнул, что многие дипломаты для Беларуси стали настоящими друзьями. И Велько Ковачевич в их числе. Как и посол Словакии. В разговоре вспомнили, что Йозеф Мигаш стал участником парада в Минске, приуроченного к юбилею Великой Победы. И это имело неоднозначные последствия для дипломата.



