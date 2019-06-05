3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
О роли Беларуси в урегулировании ситуации в Донбассе шла речь на встрече Александра Лукашенко с Леонидом Кучмой
О роли нашей страны по урегулированию ситуации в Донбассе и в целом о диалоге официальных Минска и Киева сегодня шла речь на встрече Александра Лукашенко с Леонидом Кучмой. Президент Беларуси не скрывал - экс-президент Украины всегда желанный гость в нашей стране.
Альтернативы Минску как мирной переговорной площадке, где стороны стараются услышать друг друга, пока нет, и искать ее не планируют. Позиция официального Киева - роль и место белорусской столицы в работе трехсторонней контактной группы по-прежнему имеет колоссальное значение. Разрешение кризиса в Донбассе стало одной из тем встречи с белорусским Президентом. Стороны обсудили также экономическое сотрудничество между государствами.
Товарооборот по итогам прошлого года между Беларусью и Украиной прибавил почти 20%. Большая часть приходится на наш экспорт - продаем соседям свыше 700 различных видов товаров. Задача на нынешний год - объем торговли увеличить до 8 миллиардов долларов.
Леонид Кучма стал главой представительства Украины в трехсторонней контактной группе буквально на днях. Но это его второе назначение. До этого политик на протяжении 4 с половиной лет представлял интересы своей страны на мирных переговорах в Минске. При нем в 2014 году была достигнута первая договоренность о прекращении огня. Однако осенью прошлого года Леонид Кучма, напомним, отказался от этих функций.
И вот на днях новый Президент Украины Владимир Зеленский попросил экс-представителя снова вернуться к участию в переговорном процессе по Донбассу. Леонид Кучма предложение принял и уже активно включился в работу.
Беларуси и Украине удалось не просто выстроить, но и сохранять все эти годы доверие друг к другу. Укрепление дружбы, торгово-экономического сотрудничества и углубление взаимодействия на международной арене - фундамент нашего партнерства. Беларусь по-соседски подставила плечо десяткам тысяч украинских беженцев, прикладывает максимум усилий для сохранения мира в регионе. Сегодня встреча подтвердила - диалог между официальными Минском и Киевом останется искренним и во благо национальным интересам двух стран.
Президент
Все
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
Политика
Все
Общество
Все
Настоящая венецианская карусель появятся в Минске к Рождеству
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
Белоруска Стасья Корсак - в десятке лучших в телеконкурсе детской авторской песни "Наше поколение"
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все