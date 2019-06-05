О роли Беларуси в урегулировании ситуации в Донбассе шла речь на встрече Александра Лукашенко с Леонидом Кучмой

О роли нашей страны по урегулированию ситуации в Донбассе и в целом о диалоге официальных Минска и Киева сегодня шла речь на встрече Александра Лукашенко с Леонидом Кучмой. Президент Беларуси не скрывал - экс-президент Украины всегда желанный гость в нашей стране.

Альтернативы Минску как мирной переговорной площадке, где стороны стараются услышать друг друга, пока нет, и искать ее не планируют. Позиция официального Киева - роль и место белорусской столицы в работе трехсторонней контактной группы по-прежнему имеет колоссальное значение. Разрешение кризиса в Донбассе стало одной из тем встречи с белорусским Президентом. Стороны обсудили также экономическое сотрудничество между государствами.

Товарооборот по итогам прошлого года между Беларусью и Украиной прибавил почти 20%. Большая часть приходится на наш экспорт - продаем соседям свыше 700 различных видов товаров. Задача на нынешний год - объем торговли увеличить до 8 миллиардов долларов.

Леонид Кучма стал главой представительства Украины в трехсторонней контактной группе буквально на днях. Но это его второе назначение. До этого политик на протяжении 4 с половиной лет представлял интересы своей страны на мирных переговорах в Минске. При нем в 2014 году была достигнута первая договоренность о прекращении огня. Однако осенью прошлого года Леонид Кучма, напомним, отказался от этих функций.

И вот на днях новый Президент Украины Владимир Зеленский попросил экс-представителя снова вернуться к участию в переговорном процессе по Донбассу. Леонид Кучма предложение принял и уже активно включился в работу.

Беларуси и Украине удалось не просто выстроить, но и сохранять все эти годы доверие друг к другу. Укрепление дружбы, торгово-экономического сотрудничества и углубление взаимодействия на международной арене - фундамент нашего партнерства. Беларусь по-соседски подставила плечо десяткам тысяч украинских беженцев, прикладывает максимум усилий для сохранения мира в регионе. Сегодня встреча подтвердила - диалог между официальными Минском и Киевом останется искренним и во благо национальным интересам двух стран.