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О руководителях новой формации, молодежи и будущем Беларуси - Президент на встрече в Академии управления
Роль Академии управления при Президенте в формировании госаппарата, повышение качества подготовки кадров в сотрудничестве с ПВТ и новый закон о госслужбе - эти темы обсудили накануне во время большого диалога Главы государства со слушателями, студентами и профессорско-преподавательским составом Академии управления.
Этот год юбилейный для многих госорганов, за четвертьвековую историю создана устойчивая модель управления.
В числе ее ориентиров суверенитет, благополучие белорусов и справедливое отношение к людям. Поэтому эта встреча стала поводом не только подвести итоги, но и поставить новые задачи перед отечественной системой госуправления.
В разное время выпускниками академии были люди, чьи фамилии теперь на слуху у всей страны: правительство, сотрудники Администрации Президента, люди, которые работают в команде Главы государства, парламентарии, топ-менеджеры крупных компаний. Именно здесь создается национальная школа госуправления. Но время не стоит на месте, требования к компетенции современного руководителя все выше: знание иностранных языков, антикризисное управление и, разумеется, ориентир на очень высокий результат.
Диалог с Президентом благодаря трансляции слышали в здании Академии управления на улице Московской.
Словом, стране нужны управленцы новой формации. Участниками диалога с Президентом стали более тысячи человек, в том числе благодаря трансляции дискуссию слышали в здании Академии управления на Московской. Обсуждались полярные темы: то, что происходит в стране, экономика, ход парламентской кампании и внешний курс – будущее евразийской интеграции. Спрашивали и о личном. Судя по откликам, эта встреча принесла не только впечатления, но и вдохновение.
Сегодня в структуре Академии управления 3 института государственной службы, управленческих кадров и теории и практики госуправления. Буквально месяц назад указ Главы государства определил принципиально новую систему обучения. Среди преподавателей лучшие кадры-практики в сфере госуправления. Кроме того, увеличены стипендии студентов.
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