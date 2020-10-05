О ситуации на таможне и переориентации белорусских грузов. Президент принял с докладом председателя ГТК

Более 6-ти миллиардов рублей таможенных платежей и 71 миллион тонн транзитных товаров с начала года. Ситуацию на таможне и переориентацию белорусских грузов обсудили сегодня у президента.







А. Лукашенко: Таможня - зеркало экономики

Александр Лукашенко принял с докладом председателя Государственного таможенного комитета Юрия Сенько. В центре внимания - экономика. Что происходит с транспортными потоками, как выполняются поручения, ранее поставленные перед ведомством.Экспортные пошлины снизились. Одна из основных причин - налоговый маневр в нефтяной отрасли. Не на руку сыграла и пандемия. В итоге - сокращение на 15 % в основном на железнодорожных перевозках. Стоит задача – "наверстать упущенное" и удержаться на уровне 2019 года. Отдельно обсудили и обстановку на границах с Литвой, Латвией, Польшей и Украиной.







В течение года специалисты таможни выявили 210 преступлений