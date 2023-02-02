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О сотрудничестве по более чем десятку направлений договорились президенты Беларуси и ОАЭ
Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент ОАЭ шейх Мухаммед Бен Заид аль-Нахайянво время переговоровв Абу-Даби договорились о сотрудничестве по более чем десятку направлений, сообщает БелТА.
Встреча президентов Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов длилась около четырех часов. Руководитель ОАЭ пригласил белорусского коллегу домой, встреча проходила в абсолютно дружеской обстановке. Сначала в расширенном составе, после - один на один.
Особо стоит отметить тот факт, что во встрече принимали участие старший и младший сыновья Президента Беларуси, это также свидетельствует об особом характере отношений, по-настоящему дружеском.
В целом во время встречи белорусский и эмиратский лидеры договорились о сотрудничестве по более чем десятку направлений: в сфере торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Акцент сделан и на гуманитарную сферу.
Согласно договоренностям, в ближайшее время в Беларусь прибудет большая делегация специалистов, которые на месте отработают конкретные вопросы по обозначенным направлениям взаимодействия.
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