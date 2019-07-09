О сотрудничестве в Союзном государстве говорили во Дворце Независимости

От глобального союзного строительства до конкретных проблемных вопросов белорусско-российского сотрудничества.Об этом шла речь на встрече Президента с Госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой. В результате дискуссий по углублению интеграции между Беларусью и Россией создана совместная межправительственная группа. Она работает над тем, чтобы найти развязки по чувствительным для стран вопросам и выйти на программу действий по реализации союзного строительства. Александр Лукашенко констатировал, что пока есть вопросы по работе совместной группы, идет "непонятное торможение". А все акценты в Союзном государстве сегодня сместились наверх, и в очередной раз многие вопросы планируется вывести на уровень президентов. Уже на следующей неделе запланирована встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в Санкт-Петербурге, где пройдет шестой Форум регионов Беларуси и России. Общаясь с журналистами, Григорий Рапота рассказал, что постоянный комитет Союзного государства готов обсуждать вопросы интеграции вместе с рабочей группой.