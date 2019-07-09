3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
О сотрудничестве в Союзном государстве говорили во Дворце Независимости
От глобального союзного строительства до конкретных проблемных вопросов белорусско-российского сотрудничества.Об этом шла речь на встрече Президента с Госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой. В результате дискуссий по углублению интеграции между Беларусью и Россией создана совместная межправительственная группа. Она работает над тем, чтобы найти развязки по чувствительным для стран вопросам и выйти на программу действий по реализации союзного строительства. Александр Лукашенко констатировал, что пока есть вопросы по работе совместной группы, идет "непонятное торможение". А все акценты в Союзном государстве сегодня сместились наверх, и в очередной раз многие вопросы планируется вывести на уровень президентов. Уже на следующей неделе запланирована встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в Санкт-Петербурге, где пройдет шестой Форум регионов Беларуси и России. Общаясь с журналистами, Григорий Рапота рассказал, что постоянный комитет Союзного государства готов обсуждать вопросы интеграции вместе с рабочей группой.
По итогам встречи Александр Лукашенко как Председатель Высшего госсовета Союзного государства поручил внешнеполитическому ведомству проработать вопрос участия представителей постоянного комитета в деятельности совместной межправительственной группы Беларуси и России.
Президент
Все
Александр Лукашенко помиловал 31 осужденного за преступления экстремистской направленности
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Политика
Все
Общество
Все
Команда Белтелерадиокомпании заняла 4-е место на чемпионате по колке дров среди журналистов
Дрифт без границ: Национальный аэропорт Минск - новая локация для съемок
Как быть на острие научно-технологического прогресса - ответы в "Экономической среде"
В Минске открыт уникальный бассейн международного стандарта
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов