О цифровом развитии Беларуси говорили сегодня на совещании у Президента

О цифровом развитии Беларуси, криптовалютах и привлечении свободного капиталав белорусский сегмент мировой IT-сферы говорили сегодня на совещании у Президента. Назрела необходимость выработать решения, которые стоят на стыке IT-отрасли и финансов. На повестке были правовые акты, направленные на пресечение незаконных финансовых операций в сфере высоких технологий.



Сейчас цифра проникает в каждую сферу и в каждый дом. Действия цифровых гигантов, а иногда и просто их публичные заявления влияют на традиционные отрасли - автомобилестроение, транспорт, логистику. В некоторых странах инструменты высокотехнологичных корпораций неприкрыто используются и в политике.



Глубоко цифровая трансформация затронула и финансовые отношения. Использование токенов и криптовалют - уже обыденность. В 2017 специальным декретом, который назвали очень своевременным и революционным, создали правовые условия для развития этих технологий у нас.



О привлечении капитала в белорусский сегмент мирового IT-рынка

Президент предложил правительству высказаться, что и как улучшить в правовом поле, чтобы незадействованный мировой капитал мог найти применение в белорусском сегменте IT-рынка.



Администрацию ПВТ предлагается наделить полномочиями по контролю за криптобиржами

Перед правительством стоит задача по поиску эффективных вариантов использования элементов нового финансового рынка, которые располагаются в цифре, в так называемом блокчейне. Определились и с тем, кто будет осуществлять контроль за развивающимся сегментом криптобирж.



Вопросы цифрового развития страны