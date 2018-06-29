Об интересах в сфере экономики и безопасности говорили на двусторонних встречах во Дворце Независимости

Объединяет наши страны не только общая страница в истории. Обоюдный интерес есть в экономике и сфере безопасности. О развитии отношений в этом направлении говорили сегодня во время двусторонних встреч Президента Беларуси с лидерами Германии и Австрии. После памятных мероприятий в Тростенце, Глава государства принял высоких гостей во Дворце Независимости, где по сути продолжился разговор о том, как важно в современном мире уметь договариваться. Вот и сегодня лидеры условились о конкретных шагах в направлении полноформатного диалога.

Подробности - у Ольги Макей.

Дипломаты называют визит президента Австрии в Беларусь не просто рядовым, а историческим. Ван дер Беллен - первый глава республики, который посещает нашу страну с момента установления отношений. А вот Александр Лукашенко в Австрии бывал дважды.

Если во Дворце Независимости федеральный президент впервые, то федеральный канцлер - Себастьян Курц - уже прилетал в Минск, правда, в должности министра иностранных дел. В недавнем телефонном разговоре политик пригласил белорусского лидера посетить Австрию.

Тезка Александра Лукашенко, Александр Ван дер Беллен руководит страной полтора года. Кстати, предки по отцовской линии - выходцы из России, отец родился в Пскове. Позже семья переехала в Эстонию, затем в Германию, где жила в лагере для беженцев. Политическую жизнь он начинал на стороне социал-демократов, затем вошел в партию "Зеленых". При нем это объединение впервые получило больше 10 процентов голосов на парламентских выборах. Об Александре Ван дер Беллене говорят: порядочный и эрудированный политик. А в семье на русский манер называют просто Сашей.

Уже на двусторонней встрече политики не только поделятся впечатлениями от сегодняшнего посещения мемориала, но обсудят и отношения между странами. Белорусский лидер даже проанонсирует свой визит в Австрию в ближайшее время и пригласит Ван дер Беллена в Минск, на Европейские игры. В развитии диалога с Веной Минск заинтересован. Касается это не только экономики, но и темы обеспечения региональной безопасности.

Кроме того, уже завтра Австрия на ближайшие полгода официально станет председателем в ЕС. Поэтому сам факт визита демонстрирует: новые качества приобретают не только двусторонние отношения, но и шире - сотрудничество с Евросоюзом.

Австрия - в числе тех европейских партнеров, которых относят к лидерам по сотрудничеству. Эта страна на первом месте среди западных инвесторов в Беларусь. Население - сравнимо с нашим, там на миллион человек меньше, как и мы - австрийцы не имеют выхода к морю. Похожи государства и по менталитету: консервативные, с традиционными ценностями, потому и общий язык находить проще. Абсолютную долю своего ВВП Австрия производит за рубежом, потому заинтересована в присутствии компаний по всему миру, одна из опорных точек - Беларусь.

Пример - предприятие Кроношпан. Австрийский инвестор в Свободной экономической зоне Могилев организовал выпуск древесных плит (это инновации для строительства) и синтетических смол, которые замещают импорт. В планах запустить завод по выпуску металлоконструкций в Могилеве и расширить производство МДФ в Сморгони.

Визит австрийского президента проходит на фоне заметного роста взаимной экономики. Товарооборот за прошлый год - 177 миллионов долларов, почти на четверть добавили к уровню 2016-го. Еще плюс 25 % нарастили в начале этого года. А вот экспорт белорусских услуг за 4 месяца 2018-го уже вырос вдвое - до 26 миллионов долларов.

Во Дворце Независимости сегодня встречали и президента Германии. В Беларусь Франк-Вальтер Штайнмайер прилетает уже в третий раз, до этого еще в должности министра иностранных дел дважды участвовал в минских переговорах по Украине.

Путь Штайнмайера в политику был непростым. Выходец из рабочей семьи, изучал право и даже защитил докторскую на тему прав бездомных. Его карьера началась в команде Герхарда Шредера. Социал-демократ, возглавлял внешнеполитическое ведомство в двух кабинетах Ангелы Меркель. Президентские выборы выиграл чуть больше года назад. И хотя внешнюю политику ФРГ определяет канцлер, а не президент, Штайнмайер обладает весомым влиянием и представляет страну на международной арене. Уже несколько лет подряд он в топе самых популярных политиков Германии.

Александр Лукашенко и Франк-Вальтер Штайнмайер встречаются впервые. В последние годы политические контакты заметно активизировались. В 2016-м Берлин выступил в поддержку решения совета ЕС об отмене большинства санкций в отношении Беларуси.

После спада в торговле, который стал следствием мировой конъюнктуры, в последнее время товарооборот растет. За 2017-й - 2 миллиарда 800 миллионов долларов. Только за 4 месяца с начала этого года взаимная торговля уже приросла на 34 %. Германия традиционно в лидерах торговых партнеров Беларуси: на четвертом месте после России, Украины и Китая.

Но сегодняшний разговор президенты начинают с темы общих для двух государств непростых страниц истории. Как скажет немецкий политик, сегодня невозможно передать ужас трагедии того времени.

Память жертв нацизма чтят и в Германии. Это центр Берлина. Мемориал жертвам холокоста. 2711 бетонных плит. Без имен, фамилий и дат... Огромное поле смерти. А узкие проходы между плитами сделаны так, что вдвоем не пройти: в одиночестве куда мощнее ощущается чувство потерянности и неизвестности… Германия оказала и финансовую помощь при создании мемориального комплекса в Тростенце.

Сегодняшний непростой эмоционально, и трудный (из-за плотности графика) день завершился экскурсией по Дворцу Независимости. Президент показал коллеге из Германии тот самый Зеленый зал, где 17 часов проходили судьбоносные для региона переговоры «нормандской четверки», чтобы освежить в памяти ход тех знаковых событий трехлетней давности. И кажется, в тот момент президент Германии не скрывает настольгических ноток. Ведь это то самое место, где все начиналось. Начинались мирные переговоры о будущем Украины.

Кстати, из Минска в Австрию и Германию отправятся и подарки от Александра Лукашенко. Сувенирные монеты, белорусский лен и новый шоколад под брендом "Президент".