Об инвестициях в спорт и результатах наших атлетов говорили сегодня во Дворце Независимости

Президент заслушал доклад о развитии спорта в условиях санкций. Среди участников все, кто отвечает за эту сферу. Профильный министр, вице-премьер, замглавы Администрации Президента, глава Национального олимпийского комитета. Поводов для гордости, судя по спортивным итогам года, откровенно немного. А потому Александр Лукашенко не станет замалчивать проблемы. Главная из которых - отсутствие громких побед. И это при том, что в стране создана необходимая инфраструктура, а атлеты не обижены финансово. Президент убежден: нет объективных причин для спортивных провалов. И даже санкции не оправдание.

Президент раскритиковал спортивную сферу за отсутствие результатов

"В ходе этого совещания я хотел бы от вас услышать, чего вам не хватает, каких спортивных площадок, сооружений и прочего, чтобы на Олимпиаде завоевывать 20-30 медалей. Мы когда-то это имели. Когда не было вообще никаких спортивных сооружений, можно сказать", - сказал Президент.

"Идет чемпионат мира. Я что-то, Сергей Михайлович (Ковальчук. - Прим. TVR.BY), не заметил там наших футболистов. Или я просто плохо наблюдаю за чемпионатом мира? - с иронией и упреком заметил глава государства. - Там и близко нет. Более того, я сравниваю игру наших футболистов с тем футболом, который сегодня показывают там спортсмены. И притом они показывают эти результаты в зимний период времени. И как бывший футболист, который занимался много футболом, - мне просто страшно становится".

"Состояние этого вида спорта (футбола. - Прим. TVR.BY), как и многих других, в ужасающем положении. А когда-то, назначая вас (речь о министре спорта и туризма Сергее Ковальчуке. - Прим. TVR.BY), я надеялся, что вы как человек военный, любящий спорт, понимающий в нем, повернете там. Я про вице-премьера не говорю. Я не вижу там вообще вице-премьера. Ни в одной социальной сфере и так далее. Ну и что, прошло время, немало лет (а если год за два - знаешь сколько), и где эти результаты?" - поставил вопрос белорусский лидер.

Президент обратил внимание на результаты, которые показывает футбольная команда "Динамо-Минск". "Какие медали взяло в этом году (в чемпионате Беларуси. - Прим. TVR.BY)? Никакие, деревянные. Так деревянные я вам нарисую без денег. А вы отвечаете за эту команду. Я вам поручил - займитесь, и я вам дал деньги", - заметил глава государства.

Возвращаясь к теме санкций, которым подвергается отечественная сфера спорта, Александр Лукашенко подчеркнул, что если давят, то нужно стремиться показывать еще большие результаты: "А вы говорите мне про санкции. Если тебя давят (я в спорте так это понимаю), то отдача еще мощнее будет. Если люди видят, что несправедливо их наказывают, они стремятся и показывают еще большие результаты. У нас это есть? У нас этого нет. То есть там, где мы уделяем больше внимания тому виду спорта, там у вас худшие результаты. Как так?"

О том, что спорт вне политики, сегодня речи не идет! Наши атлеты участвуют в международных стартах лишь в шести видах спорта. И то без национальной символики. Александр Лукашенко заметит, что хорошего мало, но это не катастрофа! "У настоящего атлета из сердца не вырвать наши флаг и гимн, - скажет Президент, - а результаты нужно показывать не столько ради высоких зарплат. Выступать для людей- главный стимул!".

Президент о зарплатах и поощрениях спортсменов

"Вы же ко мне пришли за заработными платами и поощрением для спортсменов. Слушайте, это надо тайно где-то в темном углу проводить подобные совещания, чтобы люди не услышали. Потому что они не только вам (вам-то есть за что), и мне голову снимут. Они спросят: "Ты за что им деньги платишь?!" Они же (спортсмены. - Прим. TVR.BY) пешком ходят на площадке в футболе, в хоккее или в коньках каких-то других (видах спорта. - Прим. TVR.BY) - конькобежном спорте, шорт-треке. Они не только пешком ходят - они хромают там. Поэтому хочу послушать, что вы хотите предложить", - сказал Президент.

Он подчеркнул, что в Беларуси созданы все условия, чтобы с детского возраста увидеть и отобрать перспективных спортсменов, определить способности ребенка. "Пожалуйста - художественная, спортивная гимнастика, легкая атлетика… Пожалуйста, определитесь. Тренеры увидели, взяли на заметку кого-то, идет развитие. Еще что нужно? Надо заплатить за хорошие, высокие результаты. Пожалуйста, сколько? Но сначала дайте эти результаты", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко потребовал, чтобы ему представили правительственную концепцию материального стимулирования спортсменов за достижения соответствующих результатов.

Минспорта: Вознаграждение спортсменов и тренеров будет зависеть от их результатов на соревнованиях

Впрочем, в стране напрямую увяжут спортивные достижения с финансовым поощрением.

Вознаграждение спортсменов и тренеров будет зависеть от результатов, которые они покажут во время соревнований. Подготовлен проект соответствующего указа Президента. Об этом сообщил журналистам министр спорта и туризма Сергей Ковальчук после докладаглаве государства.

Министр, отвечая на вопросы журналистов, заверил, что такой дифференцированный подход по вознаграждению спортсменов и тренеров будет соблюдаться и заложен в проекте указа. Более того, предусмотрено принятие таких решений на уровне комиссии, "чтобы и тренеры, которые проводят большую работу, и спортсмены, никто не оказался обиженным и чтобы все достойно получали вознаграждение в соответствии с теми результатами, которые показывают".



Доклад о развитии спорта в условиях санкций

Ближайшие крупные старты, которые покажут эффективность работы спортивной вертикали, ІІ Игры стран СНГ (они пройдут в 2023 году). Соревнования нельзя провалить, требует Александр Лукашенко, но готовить спортсменов, возможно, будет другая команда чиновников - Президент проанонсировал кадровые перестановки на старте нового года.