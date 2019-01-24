Председатель ГТК: За 2018 год возбуждено 130 уголовных дел, изъято 225 кг запрещенных веществ

Об итогах работы в 2018 году Президенту доложил председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько. Начали с финансового вопроса. За прошлый год в республиканский бюджет поступило почти 9 с половиной миллиардов рублей. Это платежи, контролируемые ГТК. Перечисленная сумма на 33 % больше, чем за 2017 год. Глава государства интересовался, за счет чего удалось достичь такого роста. Отдельная тема - приведение законодательства Беларуси в соответствие с Договором о таможенном кодексе ЕАЭС. Эту работу в стране планируют завершить к концу 2019 года.



Как известно, белорусская граница - это внешний контур Союзного государства и Евразийского экономического союза. Его защита во всех смыслах дорогого стоит - и в отношении техоснащения, и в плане работы, в том числе и таможенных служб, которые и являются одним из кирпичей в фундаменте прочного заслона от проникновения в страну (значит, и на территорию союза) нелегалов, оружия, наркотиков. Только за прошлый год возбуждено 130 уголовных дел по фактам незаконного перемещения через границу и оборота наркотиков. Изъято более 225 килограммов запрещенных веществ. 8 уголовных дел возбуждено по фактам незаконной перевозки через границу оружия и боеприпасов.