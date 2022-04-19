Об обеспечении законности и правопорядка в стране говорили во Дворце Независимости на большом совещании

Состояние законности и правопорядка - это не только уровень криминогенной обстановки в стране, но и соблюдение законов во всех сферах жизни нашего общества. До нашего референдума, в ходе него и после вы, наверное, это пропустили, не заметили. Я много раз подчеркивал: нам надо научиться жить по закону, не по директивам, указам Президента и указаниям пальца, куда идти и как, а жить по закону, если мы хотим сохранить мир и спокойствие в нашей стране. Закон, нормы закона железобетонно должны исполняться всеми. Если брать сухие цифры регистрации преступлений, то ситуация выглядит вроде бы неплохо, имеет положительные тенденции, уровень преступности в стране ниже, чем в среднем по странам Содружества Независимых Государств. Существенно уменьшилось количество граждан, погибших от незаконных посягательств, - примерно 40 %, вместе с тем общая позитивная динамика - не повод для самоуспокоения. В прошлом году имелись факторы, усиливающие отрицательные тенденции, на это я хотел бы обратить ваше внимание. При этом я отмечу: нам нужны не сиюминутные меры реагирования, не защита узковедомственных интересов по принципу перекладывания ответственности с больной головы на здоровую, не отчеты о "палочно-галочных" показателях, а реальная слаженная работа государственных органов. Поэтому, как вы видите, на совещание приглашены не только люди в погонах, но и люди, так сказать, гражданские, хотя трудно сказать, гражданские они или нет, - министры, губернаторы и так далее, но тем не менее. Поэтому речь идет о слаженной работе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь