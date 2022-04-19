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Об обеспечении законности и правопорядка в стране говорили во Дворце Независимости на большом совещании
Разговор в таком формате планировался еще в январе на встрече Президента с генеральным прокурором. Сегодня за одним столом руководители госорганов, губернаторы, прокуроры и представители силового блока. В фокусе внимания недостатки. В этом направлении для эффективной работы нужен критический взгляд, даже несмотря на обнадеживающие цифры. Как отметил Александр Лукашенко, за 10 лет количество преступлений сократилось в полтора раза - это один из лучших показателей в СНГ. Однако призывы к экстремизму в соцсетях и террористическая угроза остаются актуальными вызовами, им нужно противостоять.
Состояние законности и правопорядка - это не только уровень криминогенной обстановки в стране, но и соблюдение законов во всех сферах жизни нашего общества. До нашего референдума, в ходе него и после вы, наверное, это пропустили, не заметили. Я много раз подчеркивал: нам надо научиться жить по закону, не по директивам, указам Президента и указаниям пальца, куда идти и как, а жить по закону, если мы хотим сохранить мир и спокойствие в нашей стране. Закон, нормы закона железобетонно должны исполняться всеми. Если брать сухие цифры регистрации преступлений, то ситуация выглядит вроде бы неплохо, имеет положительные тенденции, уровень преступности в стране ниже, чем в среднем по странам Содружества Независимых Государств. Существенно уменьшилось количество граждан, погибших от незаконных посягательств, - примерно 40 %, вместе с тем общая позитивная динамика - не повод для самоуспокоения. В прошлом году имелись факторы, усиливающие отрицательные тенденции, на это я хотел бы обратить ваше внимание. При этом я отмечу: нам нужны не сиюминутные меры реагирования, не защита узковедомственных интересов по принципу перекладывания ответственности с больной головы на здоровую, не отчеты о "палочно-галочных" показателях, а реальная слаженная работа государственных органов. Поэтому, как вы видите, на совещание приглашены не только люди в погонах, но и люди, так сказать, гражданские, хотя трудно сказать, гражданские они или нет, - министры, губернаторы и так далее, но тем не менее. Поэтому речь идет о слаженной работе.
Отметил Президент и еще одну проблему: рост числа погибших на воде и при пожарах - почти 1200 человек за год. При этом три четверти из них были в состоянии алкогольного опьянения. Также требует дополнительного внимания вопрос незаконного оборота наркотиков - запрещенных веществ стали больше ввозить, больше людей стали погибать от передозировки.
А. Лукашенко: Жду серьезной перестройки в сфере образования
Тенденция тревожная, тут также есть о чем подумать местным органам власти -профилактика важна как никогда, подчеркнул Президент. Обратил внимание белорусский лидер и на необходимость эффективных реформ в сфере образования. Здесь позиция Александра Лукашенко непоколебима: школа не поле для экспериментов, а кузница будущей нации, пора в ней навести порядок - это задача для министра образования Андрея Иванца.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В целом Александр Лукашенко потребовал и от силового блока, и от органов госуправления вдумчивой работы. Необходимо смотреть вперед, действовать и не ждать указки сверху. Проще говоря, нужен результат, а не нарисованные отчеты о "героизме ведомства". В первую очередь касается это МВД.
Президент силовикам: не самоуспокаивайтесь, нам надо удержать страну
"Я хочу, чтобы вы понимали, что у меня эти разговоры о том, что "мы героически тут боремся, сражаемся", не прокатят, как в народе говорят"
, - предупредил глава государства.
"Вы что, забыли, что в 2020 году было? Или здесь три четверти людей сидят, которые рады тому, что произошло в 2020 году, и хотят повторения пройденного? Запомните, это не получится. У меня достаточно сил и средств, и тех ребят, которые станут рядом, и мы снесем голову любому, кто сегодня хочет нарушить мир и покой в нашей стране
, - заявил Президент. -
Может, сегодня кто-то хочет повоевать, как это происходит в Украине? Так вот, это тот путь безалаберности, бюрократизма и непринятия мер. Это вы, наверное, просто мало знаете, что происходит в результате современной войны. А я хорошо погружен в эту войну и вижу, что происходит. Лучше быть подальше от войны, лучше, чтобы она у нас здесь, на нашей земле, не была. Не обольщайтесь тем, что у нас все хорошо, ибо мы придем к тому, от чего ушли в 2020 году. Разберитесь со своими подчиненными".
"Я не зря вас собрал впервые на подобное совещание. После этого совещания спрос будет жестокий. Мы усилим роль прокуратуры и всех других органов. Нужна системная, вдумчивая каждодневная работа"
, - потребовал Александр Лукашенко.
Жестко потребовал Президент навести порядок и в МЧС: не должно быть махрового бюрократизма. Пока спасатели теряются в бумажках, на пожарах гибнут люди. И тут дело за министром Вадимом Синявским. Александр Лукашенко предупредил, что ответственность за работу ведомства он несет персональную. Впрочем, сегодняшние наказы актуальны для всех государственных органов - настала пора включиться в работу на 300 %, сказал Президент.
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