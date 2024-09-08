Об образовании, строительстве и партнерстве с Китаем - главные события недели Президента смотрите в рубрике "Время Первого"

Революции в белорусском образовании больше не будет. А вот новую научно-техническую стоит ждать. Это ответ на санкции и прочие разрушительные методы Запада по отношению к нашей стране.

О геополитических процессах Александр Лукашенко открыто рассказывал молодежи в Витебске. День знаний там получился сразу по всем "предметам", один из которых в том числе "школа жизни".

Нас втягивают в противостояние, пока что в сферах экономики, науки и технологий. Для белорусского государства молодежь - опора, поэтому будем достигать инновационных целей и создавать для этого все условия. Впрочем, разговор был разноплановым о серьезном, но было время и посмеяться, и пооткровенничать.

Чем Батька удивил студентов? И почему для некоторых из них вопросы Первому были целой проблемой? Президентами рождаются. Расскажем, где здесь взаимосвязь с обновленной экспозицией музея Дворца Независимости. А еще на неделе глава государства угощал своими знаменитыми арбузами. Поделимся уникальной технологией выращивания. Подробности в сюжете Илоны Красутской.

Ты молод, талантлив, весь в учебе, и вот приглашают на встречу с Президентом, да еще и вопрос предлагают задать. Ну что здесь про реакцию долго рассказывать. Кто бы хотел выглядеть как-то странно перед главой государства? Поэтому

"Вопрос мы выбирали вместе с моим куратором", - призналась студентка Полоцкого государственного университета им. Е. Полоцкой Инна Ольховская.

И чего хейтили молодежь за вопросы, которые они пусть и заучивали, репетировали, и с выражением задавали. Уверены, что даже аксакалы перед встречей с Первым мандражируют. Да потому что все живые люди.

Но Первый знает, как снять напряжение у любой аудитории.

"Я говорю, что ни одного оппозиционера в зале. Но хотелось бы, чтобы они были, чтобы мы обсудили и вопросы неудобные", - отметил Александр Лукашенко.

"Александр Григорьевич, такие были вывезены на первый турслет в лес в сентябре 2020 года. И мы там обо всем договорились", - отшутилась ректор Витебского государственного университета им. П. М. Машерова Валентина Богатырева.

Понятное дело, приглашали лучших из лучших.

"Я дважды прочитал ваши вопросы. На всякий случай, думаю, память надо обновить. Поэтому давайте откровенно поговорим, коль встретились", - сказал Президент.

Так и Президент готовился, потому что он свою аудиторию уважает. С другой стороны, это только подтверждает тезис "учатся всю жизнь". А если такие "учителя" рядом, то это уникальный шанс усвоить урок под названием "большая школа жизни".

Аудитория глазами Первого - красивые ребята. Очень хочется, чтобы у них было большое будущее.

Наша задача - в ускоренном формате провести новую научно-техническую революцию, пока нас не втянули в это военное противостояние. Только в таких условиях появится шанс сохраниться как государство и не допустить большой войны на нашей земле. Это суровая правда жизни. Я хочу, чтобы вы понимали всю серьезность исторического момента. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Тут и полный экскурс в президентскую биографию, и философские вопросы-ответы. У Президента молодежь спросила и про яркие студенческие воспоминания, и даже любимое в то время блюдо.

"Молочный суп", - ответил Первый.

Задавали и вопросы про кухню политическую.

"Часто задают вопросы: "А вы что тоже врете, как все политики?" Я говорю, нет, я иногда не договариваю", - сказал Александр Лукашенко.

Вот перед ними Первый человек в стране, но есть ли в нем что-то от обычного?

"Люди создают какой-то миф вокруг первых лиц", - отметил Президент.

В общем Первый молодежь удивил.

"Меня удивил такой момент, что у нашего Президента нет мобильного телефона", - отметила магистрант Витебского государственного технологического университета Анна Иванова.

"Это такая честь, ответственность - поговорить лично с Президентом нашей страны. Но подходя к микрофону, чувствовал дрожь в ногах, признаюсь честно", - сказал студент Витебского государственного технологического университета Кирилл Огурченок.

Александр Лукашенко хотел неудобные вопросы, как выяснилось, самому Президенту тоже бывает неудобно.

"Когда ты во власти, тебя начинают захваливать, особенно твои подчиненные. Я неудобно себя чувствую, даже если я понимаю, что я этого заслуживаю", - признался Президент.

Не без повода. Уже вторую неделю в адрес Первого звучит много добрых слов. Президентами рождаются. Но это совершенно не значит "любить свой личный праздник". В этом году все также без сенсаций.

Президент свой день рождения не отмечает, не любит этот праздник и никогда не любил. Сам часто об этом рассказывает. Этот день он всегда проводит в самом что ни на есть обычном рабочем формате. Вот в этом году поступило такое неимоверное количество, такой шквал поздравлений и пожеланий от совершенно разных людей. Ну, наверное, просто миллионы поздравлений и миллионы теплых слов. Мы Президенту доложили все. И Президент, конечно, сказал, что не ответить, не поблагодарить всех тех, кто поздравлял, ни в коем случае нельзя. Всегда нужно говорить спасибо. И поэтому вот сегодня я бы хотела всем тем, кто адресовал эти добрые слова, эти самые теплые пожелания, выразить от имени Президента огромную благодарность. Это очень и очень приятно. Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси

Многие пытаются удивить Президента. Но простое человеческое внимание для него вне конкуренции. Да, как бы там ни было, люди все равно стараются привлечь внимание. Например, первая удочка Президента, ее специально восстановили. Или коллаж из газетных вырезок, что происходило в течение августовской недели и дня, когда "президентами рождаются".

Подарки и от космонавтов. Полет первого в истории суверенной Беларуси космонавта - грандиозное событие. Проект нашего Президента, который состоялся благодаря его инициативе и за который оночень переживал. Всячески поддерживал Марину Василевскую и командира экипажа, нашего земляка, Олега Новицкого. Конечно, в знак благодарности они не могли не презентовать очень символичные вещи - эмблема "Союза" и ее символ - перчатки в рукопожатии как нерушимая дружба команды.

Как видим, космическая тема в топе.

"Напольная лампа, выполненная в виде ракеты, которая закреплена как в пусковом комплексе", - презентовала новинку хранитель музея Дворца Независимости Вероника Тыворская.

Все это общее достояние. Все для людей. Экспонаты уже в музее Дворца Независимости. Что-то передадут и в другие музеи страны.

Кстати, в Минске уже в 2025 году начнут строительство нового Национального исторического музея Беларуси напротив Дворца Независимости. На месте "Дримленда" будет Парк народного единства, территорию облагородят. Все уже зацепились за первые картинки, но слишком поспешно. Только первое публичное обсуждение. Естественно, проект ждет доработка.

Должен быть нормальный музей, куда особенно молодой человек зайдет и выйдет, убедившись в том, что мы имеем право на свою государственность, мы ее добились, заслужили тяжелым трудом, потом и кровью, прожив даже не столетие, а тысячелетие. И вот она, история, на глазах. Александр Лукашенко

Каждый экспозиционный зал должен нести особый смысл. Никаких пропущенных страниц истории.

Это дорого. Здесь мы не можем конкретизировать пока цифры. Не потому, что мы не хотим или это тайна, а вы же знаете, что сумма вырисовывается на основании проектно-сметной документации. Это эскизные варианты. Наша рабочая группа будет очень плотно заниматься вопросами, для того чтобы внутреннее наполнение было очень ярким, очень понятным, эмоциональным отчасти. Я уверен, что мы будем открывать фонды благотворительные, как мы это делаем по отношению к событиям в сфере культуры. Я уверен, что наши люди, наши граждане откликнутся на предложение, потому что это наша история. Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси

Перегружать проект не стоит - однозначное мнение Президента. Ну и принципиальный момент - все, насколько это возможно, должно быть из белорусских материалов.

"Никакой политизации, никакого "ура" в отношении Лукашенко, петровых, сидоровых, которые якобы вершили историю, а народа при этом не видно. Все должно быть абсолютно объективно и заслуженно", - отметил глава государства.

Опыт подобных музеев специалисты изучали в других странах, в том числе в Китае. Кстати, посол этой страны на неделе был с визитом во Дворце.

Дипломат завершает свою работу в нашей стране. На его миссию пришлось много важных событий. Во-первых, достигнут топ-статус наших отношений, такие есть у Китая с единицами стран в мире. Было много продуктивных контактов, визитов на высшем уровне, обмен делегациями.

Вы очень серьезно поработали вместе с нами, и мы подписали Декларацию о всепогодном всестороннем стратегическом партнерстве Республики Беларуси и Китайской Народной Республики. Это очень высокий, наверное, самый высокий уровень отношений между государствами, с которыми Китайская Народная Республика имеет отношения. Хочу попросить вас передать моему другу, очень близкому моему другу, председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину, самые добрые пожелания. Александр Лукашенко

Кто будет вместо нынешнего посла Китая?

"Вместо меня приходит очень молодой, опытный, энергичный посол Китая. Но конкретное имя, я думаю, что через неделю-две вы уже знаете", - ответил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Се Сяоюн.

На этой неделе Александр Лукашенко помиловал еще 30 человек. Оппоненты, как обычно, увязали это с какими-то западными ультиматумами. А еще глава МИД нашей страны анонсировал визит европейских министров. И вообще началось.

Запад от Лукашенко пока хочет то же, что и хотел раньше - чтобы в Беларуси проводилась та политика, которая сегодня нужна Западу. А это политика антироссийская, это политика в угоду тех политических процессов, которые видит себе Запад в отношении Беларуси, то есть приведение к власти таких псевдодемократических сил, которые сегодня подпитываются и кормятся там, на Западе. Это решение вопросов так называемой экономической либерализации, распродажи государственного имущества и так далее. Их планы не поменялись, и, думаю, пока не закончится активная фаза конфликта на юге, в которую вовлечены Украина и Россия, то никакого изменения этой политики не будет. Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси

А из позитивного и земного - в Беларуси вовсю идет уборка урожая. Прямо у Дворца Независимости целый яблоневый сад, растет айва - белорусские лимоны. Подоспел и урожай знаменитых президентских арбузов. Поехали в поля, чтобы оценить масштаб.

Уникальную технологию для белорусского климата в свое время по поручению Первого разработал Мечеслав Степуро.

"В Беларуси в этом году, как никогда, очень хорошо с арбузами. Сорта надо подобрать, обязательно внести органические удобрения, минеральные удобрения в сочетании с органикой. Обязательно магний, потому что арбуз его очень любит. Если что-то нарушить, то будет провал. Это надо вовремя посадить, надо рассаду обработать, надо обработать против ростковой мухи, сделать три подкормки. Процесс длительный, но результат хороший", - поделился доктор сельскохозяйственных наук Мечеслав Степуро.

С одного гектара в этом году на президентских полях получается более 50 т. Сорта все хорошо знакомые - топган, бедуин, мерсини, романза.

"Продажей рассады арбузов как у Президента занимается Институт овощеводства. Они выращивают и реализовывают. Можно даже оставлять заявки", - рассказала агроном Ирина Павлюченко.