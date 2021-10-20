Об онкопомощи в Беларуси, вакцинах и работе в красной зоне - два медучреждения посетил Президент

В поле зрения работа всей системы здравоохранения в условиях пандемии и не только. Президент продолжает серию рабочих мероприятий, посвященных медицинской тематике.



Сегодня в графике визит в онкоцентр в Боровлянах и Минскую областную клиническую больницу. Да, борьба с COVID - задача номер один, но никуда не делись и другие заболевания. А потому плановую помощь и осмотры отменять нельзя, ведь от этого может зависеть жизнь человека. Благо, наша медицина готова к потрясениям и постоянной работе. Как и в предыдущие волны, глава государства посетил и красную зону. Пообщался с пациентами и ответил на вопросы трудового коллектива. Обо всем по порядку Алексей Волков.



"У вас рак" - фраза, которая поделила жизнь Виктории Ревович на до и после. Месяц назад ей поставили диагноз "рак миндалин".



Жуткие истории времен Советского Союза про "раковый корпус" - не более чем фантазии писателей. Атмосфера действительно располагает к позитивному мышлению и лечению. А к Виктории мы еще вернемся немного позже.



Если верить британцам, в мировой прессе слово "ковид" употребляется ежедневно примерно миллион раз. От этого и такое ощущение, что других болезней как бы и нет. Это далеко не так, та же онкология, к сожалению, никуда не делась. И Президент посетил РНПЦ имени Александрова, чтобы обратить внимание - медицина должна давать бой любым недугам, не только "коронованным".









Созданная в Беларуси система лечения онкозаболеваний во многом уникальна

В Беларуси на учете сегодня состоит почти 300 тысяч человек. Цифра большая, однако смертность при своевременном лечении упала в 2 раза. Молодцы врачи, технологии и сами люди - стали относиться к здоровью куда серьезнее. Сегодня онкопомощь - это мощная база на уровне мировых, но таких безумных денег, как на Западе, не стоит.

И Президент не преувеличивает: в США лечение рака легких обойдется примерно в 300 тысяч долларов. И это курс, который могут корректировать, как и ценник.

Наша - еще советская школа - была больше про человека, а не кошелек. В начале нулевых Александр Лукашенко буквально вручную решал проблемы с тендерами и нехваткой оборудования. Как итог - у врачей вместо "скальпеля и топора" появился "скальпель и скрининг". Способны и на настоящий прорыв.

Президент во время визита и не скрывал, что цифры каждый день попадают на стол, но за ними стоят реальные пациенты. Каждый со своей судьбой и бедой. Не важно, Минск или маленькая деревушка, плановая помощь должна находить всех.

Президент пообщался с пациентами

Слайды и отчеты врачей нужны. А вот пациенты - важны. Поэтому Президент лично пообщался с постояльцами онкоцентра.

Гамма-нож, магнитные томографы, лучшие врачи - стражи здоровья используют белые халаты только по назначению и сражаются за жизни сотен людей. И чтобы вы понимали, для пациентов они как ангелы-хранители.

Так уж белорусы устроены – кажется, что там, за границей, все и всегда лучше. В опровержение слов не надо, достаточно примера. В этих стенах проходят курс лечения и приезжие. Вот, например, пациентка из Украины. Да, это наша героиня Виктория, смех и благодарность которой уверяют: Одесса - наша родная земля!

Вы знаете, во время таких коротких бесед возникает тонкое ощущение: лечение - это не только терапия, операции, но и порой мимолетная шутка или улыбка. И настрой на борьбу с недугом куда решительнее и позитивнее. А это посильнее иных лекарств помогает. Это тоже хотел донести до людей Президент, уже переехав в Минскую областную больницу. Александр Лукашенко зашел поговорить с пациентами в красную зону в 16-й раз за время пандемии.

Ситуация с коронавирусом в Беларуси

Чтобы находиться на гребне четвертой волны, достаточно ли этого вопрос, который интересует Президента. Медики уверяют: есть трудности, но пик заболеваемости проходят достойно и не в ущерб другим пациентам. Более того, освоили пластическую хирургию.

Никакая политика, никакая экономика не имеют смысла без мощной медицины. Президент это понимает. Поэтому врачам всегда внимание, помощь и самое звонкое слово – спасибо.

Вопросы от медиков. Минская областная больница - один из флагманов белорусской медицины. Правда, флагману не хватает площади. В проекте новый корпус. Быть или не быть?

Строительство нового корпуса поддержат, но с оговоркой

Интернет, да и личное общение с медиками дает понять: они зачастую живут на работе. От этого иметь свое, отдельное гнездышко еще важнее. Такое место силы, где можно подзарядить батарейки.

Вчерашнее совещание Президента по COVID расставило многие акценты, да и убедило общество – у нас адекватный подход к пандемии. Александр Лукашенко уверен, что каждый сам решает колоть ли вакцину.

А вот сам Президент - вакцинировался или нет?

А. Лукашенко готов вакцинироваться от коронавируса, но белорусской вакциной

Нет смысла паниковать, как и нет причин. К счастью, мы самостоятельно способны укротить ковидные волны, уверены врачи. Тем более, с такой колоссальной поддержкой.