Об урегулировании ситуации с беженцами говорил Президент Беларуси с Ангелой Меркель

Об урегулировании ситуации с беженцами говорил накануне Президент Беларуси с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель.

Совещание по обстановке на госгранице

Деталями телефонного разговора глава государства поделился сегодня на совещании по обстановке на границе. Стороны едины в том, что эскалация на рубежах никому не нужна - ни Европейскому союзу, ни Беларуси. Одна из основных проблем сегодня (ее акцентировал в разговоре с Меркель Александр Лукашенко) - лагерь беженцев на погранпереходе "Брузги".

Президент Беларуси внес предложение по развязке ситуации с беженцами

Глава государства внес предложение в целом по развязке ситуации. Стороны договорились, что пока не будут озвучивать конкретные подробности. Ангела Меркель взяла паузу, чтобы обсудить соответствующий вопрос с членами Евросоюза. Условились быть на связи для разрешения проблемы.

ОАЭ готовы подключиться к урегулированию ситуации с беженцами на границе Беларуси с ЕС