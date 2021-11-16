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Об урегулировании ситуации с беженцами говорил Президент Беларуси с Ангелой Меркель
Об урегулировании ситуации с беженцами говорил накануне Президент Беларуси с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель.
Совещание по обстановке на госгранице
Деталями телефонного разговора глава государства поделился сегодня на совещании по обстановке на границе. Стороны едины в том, что эскалация на рубежах никому не нужна - ни Европейскому союзу, ни Беларуси. Одна из основных проблем сегодня (ее акцентировал в разговоре с Меркель Александр Лукашенко) - лагерь беженцев на погранпереходе "Брузги".
Президент Беларуси внес предложение по развязке ситуации с беженцами
Глава государства внес предложение в целом по развязке ситуации. Стороны договорились, что пока не будут озвучивать конкретные подробности. Ангела Меркель взяла паузу, чтобы обсудить соответствующий вопрос с членами Евросоюза. Условились быть на связи для разрешения проблемы.
ОАЭ готовы подключиться к урегулированию ситуации с беженцами на границе Беларуси с ЕС
Что касается ситуации на границе, то прежние поручения нашего Президента актуальны. Во-первых, силовикам - не допустить переброски оружия в лагерь беженцев. Тут, как говорится, малейшая провокация и быть беде. Плюс никто не снимает задачи мониторить активность польских и натовских войск. Привлечен чрезмерный контингент с их стороны. У белорусской армии есть план реагирования на любое развитие событий на рубежах. Беларусь продолжит оказывать помощь беженцам, в первую очередь детям и беременным женщинам, и сворачивать ее не намерена - организован подвоз питания, теплых вещей и медподдержка. Поляки дезинформирует ЕС о том, что Беларусь якобы блокирует гуманитарную помощь. Это настоящий фейк.
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