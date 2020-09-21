Об утечке умов за границу и патриотизме в медицине говорил президент, назначая ректоров

Рабочая неделя во Дворце Независимости началась с кадровых назначений. Изменения произошли в ряде высших учебных заведений. Ректором Академии управления при Президенте назначен Вячеслав Данилович, ранее директор Института истории Национальной академии наук.





Новые ректоры в медвузах

Новое руководство отныне в трех медуниверситетах: Гродненском, Гомельском и Белорусском. Во главе вузов должны быть патриоты страны, люди честные и верные своей профессии, убежден Александр Лукашенко.

А. Лукашенко: Врачи и учителя - основа общества

А потому, обращает внимание Президент, акцент нужно сделать не только на качестве образования, не менее важна воспитательная составляющая. Врачи и учителя - основа общества. И возмущение вызывают ситуации, когда эмоции берут верх над клятвой Гиппократа и должностными обязанностями.

В одной из поликлиник врач отказался лечить трехлетнего ребенка военного. Президент возмутился этой ситуацией и поручил разобраться в ней. "В годы войны мы врагов своих лечили, если попадался на поле боя. А это что же за врачи? Вот причина того, что я поручил внимательно посмотреть на руководство наших медицинских вузов. Врач должен быть самым патриотичным человеком, потому что его главная задача - спасти жизнь любого человека", - подчеркнул Александр Лукашенко. Глава государства также упомянул о еще одном недавнем случае, когда в Смолевичах мужчина поджег себя у здания РОВД. По его словам, ситуация с лечением этого человека была обратная. "Мы же его перевезли полуживого в ожоговый центр и лечим, потому что это человек".

Новые ректоры в вузах

Новые руководители - профессионалы своего дела. Есть четкое понимание, какие задачи стоят перед вузами и медициной. Среди них повышение качества подготовки будущих врачей и в целом уровня медпомощи в стране. Внимания требует и работа с кадрами.

Сергей Никифорович согласован гендиректором ОАО "БелАЗ"

Ротация кадров произошла и в промышленном секторе. Гендиректором БелАЗа согласован Сергей Никифорович. В Жодино он переедет из Пинска, где до этого дня возглавлял предприятие "Кузлитмаш". В его задачи входит удержать белорусского промышленного гиганта на лидирующих позициях в мире, наращивать объемы и осваивать новые рынки.

Президент Беларуси о приватизации

"В Беларуси не будет приватизации в угоду шарлатанам из-за границы". Александр Лукашенко отметил, что государство всегда будет поддерживать это предприятие, ведь это белорусский бренд и достояние, как и многие другие заводы. Он заявил, что в угоду шарлатанам из-за границы в Беларуси не будут приватизировать все и вся.

"Почему я так трепетно отношусь к предприятиям? Не потому что я не понимаю, что частная собственность должна и может существовать, - сказал Президент. - Мы выработали жестокий иммунитет к несправедливости. Нигде, ни в какой стране не было справедливой приватизации. Если мы хотим в этот омут окунуть нашу страну и 10 миллионов населения, потом ходить ахать и охать, поняв, что не туда зашли, - это уже без меня и, уверен, без вас".

"Вы среди трех-четырех предприятий в мире, надо отдать должное - БелАЗ до сих пор держит уровень и объемы рынка. И надо понимать, что за вами город. Нет БелАЗа - нет Жодино", - заявил глава государства.

"Мне бы очень хотелось, чтобы новые ребята, которые приходят, новое поколение все-таки крепко пустило корни в нашу жизнь, общество. Вам жить и творить, созидать Беларусь в будущем. Мы тоже умирать не собираемся, но уже будем смотреть со стороны. Если вы позовете, мы где-то подскажем, поможем. Поэтому очень хотелось бы, чтобы вы прижились на БелАЗе".

Ротация в Минздраве, Минфине и Госкомимуществе