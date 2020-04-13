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Объективно оценить обстановку и определить стратегию дальнейших действий. Доклад Президенту по эпидситуации в стране
Президент пригласил политическое руководство страны обсудить наиболее актуальные темы на совещании во Дворце Независимости. Конечно, начали с эпидемиологической обстановки, все присутствующие ситуацией владеют в самых мельчайших подробностях.
По поручению Президента работают и с врачами, и с местными властями, и прямо на местах в больницах
Впрочем, далеко не только о медицине шла сегодня речь. Интересовался Президент и ходом посевной кампании. Поднял на встрече Глава государства и вопрос предстоящих мероприятий, в частности, политических и военных.
. Нельзя забывать и про пациентов с другими диагнозами, они также требуют пристального внимания. Вне зависимости, есть коронавирус или нет, лечить нужно всех. Александр Лукашенко призвал белорусов подходить ко всему взвешенно, в том числе к использованию средств индивидуальной защиты. И даже положительный тест на COVID-19 не приговор, ведь от самого вируса в стране не умер ни один человек, важно смотреть за своим здоровьем не только во время пандемии.
Президент посетит производства защитных средств
На особом контроле защита медперсонала: вопрос обеспеченности всем необходимым не должен стоять. Напомним, ранее Александр Лукашенко уже требовал наладить производство своих защитных костюмов и респираторов, а также решить вопрос с наличием в аптеках масок и антисептиков. Конкретные задачи поставлены перед белорусскими предприятиями. Объемы необходимо ежедневно наращивать, чтобы удовлетворять потребности как медучреждений, так и аптечной сферы. Президент анонсировал: в ближайшее время устроит рейд по отечественным производствам защитных средств.
Не оставили без внимания вопросы сроков амбулаторного лечения и самоизоляции
. Еще раз сверили и тактику действий по вопросам сдерживания распространения коронавируса. В целом по стране, сообщил профильный министр, происходит снижение заболеваемости респираторно-вирусными инфекциями.
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