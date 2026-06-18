Обеспечение безопасности - Президенту доложили о корректировке плана строительства и развития ВС

План строительства и развития Вооруженных Cил на пятилетку будет скорректирован. О соответствующих предложениях Президенту 18 июня доложили военные. Эти изменения - следствие выводов, которые сделаны по итогам масштабной проверки Вооруженных Сил.

С учетом меняющихся способов ведения войны глава государства ставит самые актуальные и конкретные задачи. Основное: это повышение эффективности ПВО, противодействие БПЛА и подготовка офицеров. Атаку на белорусский автобус с детьми в Брянской области Александр Лукашенко назвал "открытым фашизмом". Установленный факт: беспилотник был украинским.

Этот инцидент будет расследован. Соответствующие поручения Президент дал главе Совбеза.

Итоги проверки Вооруженных Сил Беларуси

В начале года по поручению главы государства в стране прошла масштабная проверка Вооруженных Сил. Ее итоги рассмотрели на совещании у Президента.

Конечно, не все было гладко, но выводы сделаны. Президент поручил еще раз обсудить и доложить, что можно скорректировать. Эти предложения касаются плана строительства и развития Вооруженных Сил на пятилетку. Документ определяет задачи в мирное и военное время.

"В свое время была проведена масштабная проверка Вооруженных Сил. В первом приближении итоги мы рассмотрели. Я считаю, откровенно, ничего не скрывая. По моим данным, само обсуждение (итоги) в армии воспринято очень положительно. Люди в военных погонах на это отреагировали положительно", - сказал глава государства.

Актуализация плана развития Вооруженных Сил - объективная необходимость. Напряженность в регионе и многочисленные конфликты говорят о меняющихся способах ведения войн. Все это нужно учитывать. Но наш главный принцип остается прежним. Беларусь никому не угрожает. Мы укрепляем свою обороноспособность.

Лукашенко поручил расследовать и установить правду в инциденте с атакой дрона в Брянской области

"Я не единожды предупреждал (вы это знаете лучше даже по определенным направлениям, чем я) - война сегодня не просто где-то далеко. У нас, я говорю, за забором, а иногда и ближе, - заявил Александр Лукашенко. - Свидетельством тому являются разного рода провокации. И не провокации, а прямые нарушения и договоренностей, и поведения в войне отдельных государств. Такие, к примеру, как нанесение удара по общежитию в Старобельске - гибель людей, и даже детей. Также удар беспилотника по нашему автобусу в Брянской области. Мы как люди военные должны понимать все аспекты".

"Мы не торопимся делать какие-то выводы, но мы четко констатируем факт, что это беспилотник украинского происхождения. Это украинский беспилотник", - сказал он.

Президент сообщил, что украинская сторона дала ответ на претензии, заявив, что многие покупают эти беспилотники. "То есть это не мы (заявляет украинская сторона. - Прим. ред.), это кто-то купил, а может быть, какая-то провокация, вплоть до того, что это чуть ли не россияне нанесли подобный удар, - рассказал глава государства об ответе со стороны Украины. - Но некоторые вещи уже сегодня известны. Они говорят, что в это время не наносились удары по Брянской области. Но тот же водитель автобуса говорит, что он лично (наверное, как и другие, - следствие покажет) видел не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом".

"Один из этих дронов, слава богу, не мощный, ударил в автобус. В результате погиб человек и пострадали наши дети", - отметил Александр Лукашенко.

"То есть конспирологических версий тут предостаточно", - заметил глава государства.

"Надо взять на контроль этот вопрос. И доложите потом о том, что на самом деле там произошло, - сказал глава государства.

"Если нас кто-то провоцирует и пытается, как некоторые говорят, втянуть в войну, думаю, что это плохо обойдется тем, кто пытается это сделать. Мы ведем себя спокойно", - подчеркнул белорусский лидер.

"Кому-то не нравится, что Беларусь - спокойное государство. Поэтому вот это все происходит", - отметил Александр Лукашенко.

"Мы слышим заявления, оправдания, версии разные. Но нам нужна истина. И мы ждем этой истины или реального, справедливого, честного ответа от украинских государственных служащих и военных людей. Мы все равно установим эту правду. Это не будет большой проблемой".

Накануне на трассе в Брянской области двухэтажный автобус 2-й детско-юношеской спортивной школы Речицы был атакован беспилотником. В автобусе, в котором гомельская детская футбольная команда ехала на отдых в Геленджик, находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. В результате атаки БПЛА погибла женщина, сопровождавшая команду.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e39b449e-f962-45f0-97d1-87c2db9576ca/conversions/a022ada4-739a-4969-bba3-59755a493991-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e39b449e-f962-45f0-97d1-87c2db9576ca/conversions/a022ada4-739a-4969-bba3-59755a493991-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e39b449e-f962-45f0-97d1-87c2db9576ca/conversions/a022ada4-739a-4969-bba3-59755a493991-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e39b449e-f962-45f0-97d1-87c2db9576ca/conversions/a022ada4-739a-4969-bba3-59755a493991-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

"Конечно же, это безумие и просто-напросто террористические действия. То, что этот автобус был мирный, это видно было. А какой он был - белорусский или российский, с какими номерами, - маловероятно было видеть. Но то, что это гражданский объект и что он перевозит мирных граждан, а тем более детей, это было все видно. Какими же нечеловеческими качествами должен обладать человек-оператор, который запустил беспилотник в этот мирный автобус? Что тут комментировать!"

Госсекретарь Совбеза отметил, что поездка была не совсем организована и продумана. "Маршрут можно было избрать более безопасный, может быть, чуть-чуть дальше, но более спокойный маршрут, - считает он. - Во-вторых, надо 10 раз подумать, стоит ли везти, для каких целей. Хорошие места, и Геленджик, и Краснодарский край, шикарные, замечательные места, но не та обстановка сегодня, чтобы вот так рисковать. Поэтому, прежде чем принимать какое-то решение, нужно думать, что из этого может последовать".

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

"Что касается удара, как тут прокомментировать, - это просто бесчеловечные отношения. Поэтому Президент дал ряд поручений. Надо до конца разобраться, провести свое расследование. Следственный комитет проводит, спецслужбы проводят. После того, как мы соберем более объективную информацию (информацию соберем, сомнений в этом нет), Президенту будет доложено. Эту тему он держит на самом жестком личном контроле, потому что это связано с безопасностью и здоровьем наших граждан".

Лукашенко поручил перевезти белорусов из Брянской области на родину для оказания медпомощи

Глава государства поручил перевезти белорусов на родину для оказания всей необходимой медпомощи. Санитарной авиацией они доставлены в медучреждения страны. Пострадавшие хорошо перенесли транспортировку.

Лукашенко поручил запретить поездки за рубеж детских групп без госнадзора и разрешения

В связи с произошедшим Александр Лукашенко обратил внимание на ряд аспектов, упомянув о цели поездки в Геленджик группы белорусских детей.

"Хочу обратить внимание на сам факт: родители, а они это не отрицают, которые организовали эту поездку не то на отдых, не то для того, чтобы тренировать людей играть в футбол в Геленджике. Слушайте, у нас что, не хватает земли для того, чтобы в футбол играть? У нас полей не хватает для того, чтобы по-человечески нормально и детям, и взрослым командам заниматься футболом? Хватает", - отметил глава государства.

"Я не хочу тут никого осуждать, но попросить наших людей, и особенно родителей, когда мы имеем дело с детьми: надо посидеть дома это время. Надо заниматься футболом и другими мероприятиями здесь. Здесь более комфортно в тихой, спокойной стране. И надо запретить всякие поездки без государственного на то надзора и разрешения", - заявил белорусский лидер.

Для проезда к месту назначения родители обратились к частной компании, наняли автобус. "Не хочу тут осуждать и эту частную компанию. Они работали законно - индивидуальные предприниматели. Сняли автобус, поехали, - сказал Александр Лукашенко. - А сейчас некоторые претензии предъявляют. Не надо нам предъявлять претензии. Надо взрослым людям, нам, и, прежде всего, родителям аккуратнее к этому относиться".

"Данный случай должен быть расследован. Вместе с россиянами. Они готовы нам помогать", - добавил Президент.

"Лечить людей своих и детей мы должны сами. У нас есть для этого все. Спасибо России, что она предложила нам эту помощь. Мы можем сами это сделать. Я вчера (17 июня. - Прим. ред.) на это министру указал. Все потерпевшие, пострадавшие перевезены кто в Гомель, кого в Минск направим. Мы их должны пролечить", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что дети должны однозначно быть спасены, даже тяжело пострадавшие.

"Остальных по домам отправить. Пусть занимаются спортом здесь, - отметил Александр Лукашенко. - Если спортом. Но, скорее всего, кому-то хотелось еще и отдохнуть. Дело ж не в том, чтобы там мяч погонять в Геленджике. Кому-то хотелось отдохнуть".

"Это еще один факт бандитизма. И это даже не террористический акт, это открытый фашизм, когда бьют по детям", - подчеркнул белорусский лидер.

"Южная граница - 1,5 тыс. км (вы это знаете, наши военные там стоят) - пылает как никогда. Вот ответ некоторым военным, надо нам защищать южную границу усиленным режимом или не надо. Вот этот ответ. Надо. Мы люди военные, нас народ кормит за свой счет для того, чтобы мы могли этот народ защитить", - подчеркнул глава государства.

Обеспечение безопасности Беларуси

Обстановка в регионе и мире заставляет быть на чеку. Поэтому планирование обороны Беларуси рассматривается в связке с развитием армии. Подготовка военнослужащих, наличие современного вооружения и эффективная система упреждающих и ответных мер - все это важно. Порох нужно держать сухим.

Лукашенко о подготовке офицеров: Служить не ради квартиры и кухни, а чтобы родину защищать

Глава государства назвал ключевые подходы к дальнейшему строительству и развитию ВС Беларуси.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf9efd70-d46b-4c25-8bb8-c6b58a84c702/conversions/68bd3dec-a21e-408d-bfa1-df17681601f7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf9efd70-d46b-4c25-8bb8-c6b58a84c702/conversions/68bd3dec-a21e-408d-bfa1-df17681601f7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf9efd70-d46b-4c25-8bb8-c6b58a84c702/conversions/68bd3dec-a21e-408d-bfa1-df17681601f7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf9efd70-d46b-4c25-8bb8-c6b58a84c702/conversions/68bd3dec-a21e-408d-bfa1-df17681601f7-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Повышение эффективности противовоздушной обороны (без всяких там заморочек), противодействие беспилотным летательным аппаратам, подготовка офицеров - это одни из основных направлений", - заявил Президент.

"Главное - это офицеры. Не надо самим себя обманывать. Никогда мы не подготовим обычного рядового человека за полтора-два года как офицера. Но если офицер будет подготовленным и с мозгами в голове, то он быстро за собой поведет военнослужащих и укажет, научит их, как действовать и в каком направлении", - подчеркнул глава государства.

"Поэтому офицеры - вопрос номер один, - добавил Президент. - Готовить надо по-настоящему. А если кто-то не хочет этого делать, значит, нам с ним не по пути".

Александр Лукашенко обратил внимание, что со стороны государства немало сделано для того, чтобы в Вооруженных Силах были все условия для такой подготовки офицерского состава. Равно как и для их обеспечения жильем и в плане других бытовых условий.

"Надо тыловые вопросы решить: квартиры, жены, кухни, дети и прочее. Я понимаю, что это надо. Но офицер должен понимать, что все мы служим не только для того, чтобы была кухня. Мы выбрали себе такую профессию - Родину защищать. И в разных условиях это будем делать", - сказал Александр Лукашенко.

"Когда мы (небогатая страна, откровенно говоря) начинаем отрывать порой последнее, забирать у народа ради Вооруженных Сил, особенно сейчас, - офицеры должны на это отвечать своим ратным трудом. Другого не дано", - заявил белорусский лидер. "Поэтому офицеры - вопрос номер один, - добавил Президент. - Готовить надо по-настоящему. А если кто-то не хочет этого делать, значит, нам с ним не по пути".

Глава государства акцентировал, чем обусловлены его жесткие требования в вопросе подготовки офицеров и в целом Вооруженных Сил: "Мы понимаем: не дай бог, будет развязана горячая война, мы будем просто похожи на смертников. Мы просто будем смертниками. Мы же это видели в конфликте России и Украины".

План строительства и развития ВС будет скорректирован

Президент поддержал сегодня предложения военных. План строительства и развития Вооруженных Сил на пятилетку будет скорректирован. В документе отражены мероприятия по противодействию угрозам, сдерживанию военных конфликтов. Это наша готовность к отражению агрессии и действия, которые необходимо предпринимать для того, чтобы в Беларуси были мир и безопасность.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/efbab66d-4b0c-419b-a9c9-35b13e39f92c/conversions/b48dd3bd-98f0-48cd-bc7d-15b48e0f2e02-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/efbab66d-4b0c-419b-a9c9-35b13e39f92c/conversions/b48dd3bd-98f0-48cd-bc7d-15b48e0f2e02-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/efbab66d-4b0c-419b-a9c9-35b13e39f92c/conversions/b48dd3bd-98f0-48cd-bc7d-15b48e0f2e02-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/efbab66d-4b0c-419b-a9c9-35b13e39f92c/conversions/b48dd3bd-98f0-48cd-bc7d-15b48e0f2e02-xl-___webp_1920.webp 1920w

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

"Сегодня мы затронули тему появления у нас новых родов войск в Вооруженных Силах. Очень досконально обсудили систему подготовки войск и офицерского состава на всех трех существующих уровнях. Конечно же, коснулись изменений в рамках защиты от беспилотных летательных аппаратов, прежде всего самолетного типа: как мы будем с ними бороться, какой видим систему противовоздушной обороны и как будем создавать ее на будущее. Мы рассмотрели систему размещения войск и наших подразделений - как и где они будут располагаться с учетом тех вызовов и угроз, которые возникают из-за агрессивной риторики со стороны наших соседей. Вот основные блоки, которые сегодня подлежали обсуждению у главы государства".