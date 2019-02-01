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Обновление программ, повышение престижа профессии и цифровая трансформация учебного процесса. Вопросы системы образования обсудили на совещании у Президента
Вопросы развития национальной системы образования обсудили во Дворце Независимости. Сегодня не было тематических докладов, все же к этой теме на высшем уровне обращаются регулярно. Основные задачи были озвучены и во время республиканского педсовета, и частых встреч Президента с молодежью и преподавателями. Сегодняшнее совещание фактически обозначило еще незакрытые проблемы и вопросы в белорусском образовании. Это и обновление учебных программ в школе и вузах, и повышение престижа профессии педагогических работников, и новые учебники, и, конечно, цифровая трансформация образовательных процессов. Практика подобных совещаний на высшем уровне, где детально разбирается конкретная сфера, зарекомендовала себя результативностью.
Еще в начале года Александр Лукашенко дал четко понять: за образование возьмутся всерьез. Были поставлены конкретные задачи - это качественная подготовка специалистов, никаких случайных людей в магистратуре. И пора пересмотреть вузовские и школьные программы - без перегрузки неактуальной и ненужной информацией. Ведь зачастую неподъемные задачи и задания уже в юном возрасте отбивают охоту к знаниям, а в школу дети должны идти с удовольствием. Образование - от качества оформления и начинки учебника до искусства преподавания - должно соответствовать требованиям, которые диктует сама жизнь. И, безусловно, быть практико-ориентированным, особенно это касается студентов первых, вторых курсов, которые должны сразу прочувствовать будущую профессию в деле.
Президент отметил, что нужно готовить кадры для реальных потребностей экономики. Причем, не только собственной. Сегодня многие государства - ближайшие партнеры и страны дальней дуги - обращаются к нам с просьбой подготовить конкурентоспособных и востребованных специалистов. В Беларуси сегодня получают образование 25 тысяч иностранных студентов из более чем 100 стран. Экспорт образования только по линии профильного министерства превысил в прошлом году 35 миллионов долларов, следует и далее активнее развивать это направление. Высокие требования сегодня озвучены и к получению, и качеству образования в магистратуре.
Важно сохранить специалистов и сделать белорусское образование узнаваемым в мире. Среди требований Президента - еще раз внимательно посмотреть и собрать информацию о том, как улучшить систему отбора в вузы. Главное, за предложенными вариантами, галочками в тестах не упустить личность. И здесь нужны компромиссные решения. На совещании также обсуждали и создание детского технопарка, так называемого центра для вундеркиндов. Сейчас в стране взят курс на цифровизацию, однако не стоит ограничиваться лишь IT-сферой. Поручение Главы государства: этот технопарк должен быть для уникумов с феноменальными знаниями как в математике и физике, так и для гуманитариев.
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