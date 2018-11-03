Витебский меховой комбинат после модернизации стал настоящим подарком для региона и страны в канун праздника 7 Ноября. Это заявил Президент Александр Лукашенко во время посещения предприятия. К красному дню календаря в стране всегда старались приурочить открытие важных и значимых для людей объектов - от социальных до производственных. Такое подведение итогов сделанного за год и запланированного ранее. И это открытие нового производства дало старт череде подарков, запусков других объектов в стране к 7 Ноября! Обновленный Витебский меховой комбинат - единственное в стране предприятие такого рода. Завод с богатой историей, по сути, получил второе дыхание. Благодаря указу Президента в 2013 Витебский меховой за одну базовую продали компании "Марко", но с железным условием: сделать современное и эффективное производство. И судя по всему, получилось.

Из Витебска наш политический обозреватель Наталья Бреус. Витебский меховой комбинат - единственное предприятие в стране, которое специализируется на переработке большого ассортимента пушнины, овчины и каракулевого сырья. Из него здесь шьют одежду, головные уборы и аксессуары. Завод с историей начал работать более 40 лет назад. Но в середине 2000-х комбинат пришел в упадок. Потерять мастеров, школу и крупное предприятие такого профиля было недопустимо. Благодаря указу Президента в 2013 Витебский меховой за одну базовую продали компании "Марко", но с железным условием: сделать современное и эффективное производство.

Период модернизации не самый простой для любого предприятия, на Витебском меховом обновление шло последние несколько лет. Оно того стоило. Ведь старое оборудование не позволяло быть на высоте. Выпускать изделия, привлекать даже самых избалованных покупателей.

Обновление комбината стало настоящим подарком для региона и страны. В лучших традициях ноябрьских праздников: к этой дате - 7 Ноября - всегда старались подгадать открытие важных для людей объектов. Как говорится, сохраняем лучшее! И таких подарков на праздничной неделе будет немало!

В целом белорусский кожевенно-обувной холдинг функционирует нормально, в ближайшее время на безубыточную работу после модернизации должен выйти и меховой комбинат. По поручению Президента вопрос обеспеченности сырьем должен быть на контроле правительства. Работают с отечественным и импортным. И если норку, песца, лисицу закупают в основном в Беларуси, то овчину заказывают в России, в Новой Зеландии, Испании и Уругвае. Президент смотрит всю технологическую цепочку предприятия. А тонкостями уникального производства интересуется у мастеров - тех, кто не один десяток лет работает на комбинате.

Окупить производство планируют за 7 лет. Но для этого нужно выйти на полную мощность. Триста тысяч штук овчины и двести пятьдесят тысяч шкурок пушнины. Именно столько сырья в год комбинат сможет перерабатывать после модернизации.

Бизнес, который работает на благо людей и страны, всегда может рассчитывать на поддержку государства. Поэтому шла речь о том, чтобы часть кредитных средств, которые выделены белорусской стороне Китаем, направлять не только в масштабные проекты, но и на поддержку толковых частников. Кстати, первые примерки меховых изделий прошли прямо в цехах. Если недавно узнать шубы белорусского производителя можно было только по надписи на бирке "Витебский меховой комбинат", сейчас у предприятия есть собственный бренд. А вот "Марко" в рекламе не нуждается. Эту обувь выбирает и Президент.

Всю линейку товаров обновленного комбината можно было увидеть на модном показе - такой устроили здесь же, на предприятии. Это верхняя одежда из норки, лисы и каракуля, шубы-трансформеры, двусторонние модели, мужские варианты - то есть на любой вкус.