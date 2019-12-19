Оборона страны в современных реалиях и направления развития белорусской армии. Президент проводит совещание по безопасности

Вопросы обороны, безопасности и развития национальной армии обсуждает Совет безопасности Беларуси. Не секрет, что конфликтный потенциал в различных регионах мира нарастает. Увеличивается и противостояние между крупными мировыми центрами силы - США, ЕС, Китаем и Россией. Архитектура международной безопасности размывается, усиливается гонка вооружений. Растет накал и в информационной сфере. По обе стороны от нас наращивается военная мощь.







Стремление представить Россию в качестве основной угрозы Западу стало доминирующим в политике Североатлантического альянса. Под этим предлогом расширяется присутствие войск НАТО в соседних европейских странах. Свои боевые возможности демонстрирует Москва. Наш Президент категоричен: реалии таковы, что нужно быть начеку.

