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Оборона страны в современных реалиях и направления развития белорусской армии. Президент проводит совещание по безопасности
Вопросы обороны, безопасности и развития национальной армии обсуждает Совет безопасности Беларуси. Не секрет, что конфликтный потенциал в различных регионах мира нарастает. Увеличивается и противостояние между крупными мировыми центрами силы - США, ЕС, Китаем и Россией. Архитектура международной безопасности размывается, усиливается гонка вооружений. Растет накал и в информационной сфере. По обе стороны от нас наращивается военная мощь.
Стремление представить Россию в качестве основной угрозы Западу стало доминирующим в политике Североатлантического альянса. Под этим предлогом расширяется присутствие войск НАТО в соседних европейских странах. Свои боевые возможности демонстрирует Москва. Наш Президент категоричен: реалии таковы, что нужно быть начеку.
В случае угрозы всегда должна быть эффективная система упреждающих и ответных мер
Поэтому в связке рассматривается планирование обороны страны и дальнейшее развитие армии. Состав Вооруженных сил, наличие необходимого вооружения, особенно по авиации и противовоздушной обороне. Последний год Генштаб занимался переработкой плана обороны Беларуси.В центре внимания и обеспечение потребностей белорусской армии, чтобы содержание и оснащение Вооруженных сил было по карману государству и не в ущерб военной безопасности. Подробнее расскажем
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