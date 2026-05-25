Общая память и экономический потенциал: Лукашенко и Минниханов провели переговоры

Общая память, потенциал экономики и схожесть Минска и Казани - во Дворце Независимости 25 мая прошли переговоры Президента Беларуси и главы Республики Татарстан. Александр Лукашенко принял Рустама Минниханова.

В приоритете развивать сотрудничество между странами. Делегацию особо заинтересовала наша халяльная продукция, товары легкой промышленности и, конечно, техника (городская, сельскохозяйственная, для личного пользования).

Параллельно в Минске проводят деловой бизнес-форум и Дни Казани - все вместе это стратегически укрепляет сотрудничество и позволяет двум народам узнать больше друг о друге.

Чуть больше двух часов в пути на самолете из Минска, и вы оказываетесь в Казани. Столица Татарстана, центр европейской части России, сейчас открывается с культурной и гастрономической стороны для белорусов. Одна из целей Дней Казани в Минске - познакомить людей с возможностями региона, все-таки Татарстан занимает особое место среди субъектов Российской Федерации. Это переплетение восточных и славянских корней с понятной нам ментальностью.

Культура и туризм, промышленность и нефтехимия - переходя на язык делового сотрудничества, у Беларуси и Татарстана есть потенциал "куда двигаться".

Александр Лукашенко 25 мая принял Рустама Минниханова во Дворце Независимости. Глава Татарстана начал свой визит накануне, прилетев в Брест и уже посетив Брестскую крепость. История и как ее сохранять - темы, на которые в том числе поговорили в кабинете Президента. Общая тональность встречи - для динамичного движения вперед препятствий у сторон нет.

Александр Лукашенко также отметил развитие Татарстана. "Мне нравится тот темп, который вы набрали. Несмотря на некую турбулентность, вы крепко держитесь. Наблюдаю, как наши братья-мусульмане иногда заглядывают в Россию и к нам, и прежде всего через дружественную нам Казань", - сказал он.

Александр Лукашенко на встрече с Рустамом Миннихановым с долей юмора напомнил о серии четвертьфинальных игр нынешнего сезона в Кубке Гагарина, где команда из Казани "Ак Барс" выиграла у "Динамо-Минск".

"Не очень хорошие вещи вы иногда делаете. Взяли у минского "Динамо" и выиграли, аж 4:0. Расстроили всю Беларусь", - сказал глава государства.

Рустам Минниханов

"Нечаянно", - ответил Рустам Минниханов.

"Тем не менее это для нас был хороший урок", - заметил Президент Беларуси.

Память, которая объединяет. Татарстанский "Ак Барс" действительно в этом году выбил "Динамо-Минск" из розыгрыша Кубка Гагарина. Но кто говорил, что будет просто.

К слову, именно Татарстан в последнее время стал площадкой для больших спортивных событий в России - "Игры Будущего", на которые был приглашен наш Президент. Встречались лидеры и во время саммита БРИКС, который тоже проходил в Казани.

Если говорить не о политических событиях, в конце апреля в Казани прошел большой концерт-реквием "Каждый третий". Историческая память - то, на чем держатся самые прочные связи. Наши народы воевали вместе, а в операции "Багратион" участвовали целые дивизии, сформированные на территории Татарстана.

"Я вам очень благодарен за то, что вы в центре России приняли наших артистов с великим концертом", - сказал глава государства.

"Это надо видеть. Мы много мероприятий проводим. Но это некий ликбез был нам. Как надо все-таки, чтобы это все ложилось…" - заметил Рустам Минниханов.

"Мы знали, куда мы едем. Мы знали, что там просто проходным образом не обойтись. Я в это был серьезно погружен. Будучи в Казани, мы поняли, что Россия очень хорошо это воспринимает", - заметил Александр Лукашенко.

Глава Татарстана еще раз подчеркнул, что все было очень душевно, и упомянул о нынешнем своем посещении Брестской крепости. "У вас все по полочкам, - сказал он. - Это надо увидеть. Мы воспитаны на героизме Брестской крепости, мы знаем это. Но когда ты оказался там… Вам большое спасибо, насколько у вас там и персонал, и экспозиция. Очень поучительно, очень довольны".

Президент отметил, что после концерта-реквиема в Казани специально интересовался, какова была реакция самого Рустама Минниханова. "Говорят, со слезами на глазах. Я был рад, что Вы восприняли это положительно", - сказал он.

"Все наше население (восприняло положительно - прим. ред.). Это на самом деле очень поучительное и хорошее. Время проходит. У нас уже участников (Великой Отечественной войны - прим. ред.) осталось 92. Может быть, уже сегодня меньше. И, конечно же, эти вещи всегда надо помнить и говорить".

Чем похожи Беларусь и Татарстан. Рустам Минниханов в разговоре особо подчеркнул красоту и ухоженность нашей страны. На что белорусский лидер отметил схожесть в этом аспекте Беларуси и Татарстана.

"Я же Вам говорил, что Беларусь очень похожа на Татарстан", - сказал Александр Лукашенко. "Мы стараемся быть похожими на вас", - заметил глава Татарстана. "Когда приземляюсь или мимо лечу, я посмотрю на Татарстан: это что, я уже к Минску подлетаю? - поделился личными впечатлениями белорусский лидер. - Очень аккуратно, чисто у вас также. Вы дисциплину держите. Я знаю с тех еще наших с вами молодых времен, насколько вы уважали порядок и дисциплину. Это приносит успех".

Чем Беларусь интересна Татарстану. Татарстан многому учится у Беларуси и готов развивать сотрудничество по ряду направлений. Об этом журналистам глава республики сказал уже по итогам встречи. Есть интерес в агросекторе, промышленности, хотят пускать еще один борт, но уже по маршруту Казань - Брест.

Рустам Минниханов, глава Татарстана (Россия)

Рустам Минниханов, глава Татарстана (Россия):

"Вы делаете очень много халяльной продукции. А мы как регион, где проповедуется ислам, у нас хорошие отношения с исламским миром, мы пригласили наших белорусских партнеров, чтобы они на всех наших халяльных выставках принимали участие, потому что у вас очень высокий уровень и качество вашей продукции. Еще такое очень серьезное направление нашего сотрудничества - это легкая промышленность. К сожалению, мы в этих вопросах отстаем. Мы хотим вовлечь наших белорусских партнеров. Мы много чему учимся в Беларуси. Поэтому наше пожелание, чтобы ваша страна процветала. Нам очень здесь комфортно, нам очень здесь нравится. И чтобы все сложилось так, чтобы было более спокойно и мирно. Сегодня времена непростые. Поэтому благодаря личным отношениям наших глав государств, я считаю, что в непростое время Беларусь вместе с Россией. Это очень важно. Мы это очень высоко ценим".

Деловой бизнес-форум: Минск и Казань налаживают связи

Прямые контакты помогут наладить деловой бизнес-форум. Это одно из мероприятий Дней Казани. В ходе переговоров заключены договоры в области комплектующих для авиационной и автотехники. Всего в переговорах участвуют 150 предпринимателей с двух сторон.

Владимир Кухарев, председатель Минского горисполкома:

"Хороший пример. Спортсмены, которые занимаются мотоспортом из Казани, им потребовались кросс-мотоциклы. Совместно отработан вариант, наше предприятие "Мотовелозавод" занимается. И в ближайшее время, я думаю, продукция уже начнет поступать нашим коллегам".

Ильсур Метшин, мэр Казани:

"Мы развиваем это сотрудничество. Простые цифры. Половина общественного транспорта в Казани - это замечательная продукция автобусов, троллейбусов, трамваев минского производства, которые нам очень нравятся, которые надежны и комфортны в эксплуатации".

Делегация Казани на "БЕЛДЖИ". Еще один разговор про технику вели 25 мая на уровне правительства. Значительная часть сельхозтехники Татарстана - белорусская, производства Минского тракторного завода. Об усилении кооперации в том числе в этом направлении говорили премьер-министр Беларуси Александр Турчин и глава Татарстана Рустам Минниханов. Делегации показали наш автомобильный завод. Шоурум, производство, на каких условиях идут поставки БЕЛДЖИ. Завершат переговоры тест-драйвом.

Олег Коробченко, заместитель премьер-министра Республики Татарстан

Олег Коробченко, заместитель премьер-министра Республики Татарстан:

"Сейчас уже идет локализация. Есть проекты запчастей, кузовной и ходовой. Мы обговорили уже с руководством Татарстана огромное количество производителей автокомпонентов, мы могли бы помочь, поддержать, поставлять сюда тоже".