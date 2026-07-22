Обстановка на рубежах, поддержка аграриев - Лукашенко заслушал доклад министра обороны

Военная подготовка подразделений, обстановка вокруг страны и помощь аграриям. Александр Лукашенко заслушал доклад министра обороны Виктора Хренина.

Что касается подготовки личного состава, она проводится на плановой основе с учетом анализа и выводов, сделанных по результатам комплексной проверки в начале года. Виктор Хренин доложил, что военно-политическая обстановка складывается спокойная, а напряжение в большей степени присутствует в информационном поле. Большой активности вооруженных сил стран НАТО в настоящее время не фиксируется. По итогам доклада Виктор Хренин ответил на вопросы журналистов.

Президенту доложено о мероприятиях военной подготовки в Вооруженных Силах

По словам министра обороны, значительная часть доклада касалась военно-политической обстановки, складывающейся вокруг Беларуси. Виктор Хренин охарактеризовал ее как стабильную, отметив, что напряжение преобладает в основном в информационном поле.

Хренин заявил, что обстановка вокруг Беларуси стабильная без признаков агрессии Что касается южных рубежей Беларуси, то глава оборонного ведомства констатировал, что со стороны украинских формирований нет признаков подготовки к агрессивным действиям

"Отслеживая деятельность вооруженных сил стран НАТО, мы не видим большой активности. В сопредельных странах проходит минимальное количество учений - всего одно, минимальное количество полетов. Поэтому мы и считаем, что она (обстановка вокруг Беларуси - прим. ред.) стабильная, какой-то угрозы, напряжения, подготовки к внезапному нападению мы не видим", - заявил Виктор Хренин.

Аналогично и на южных рубежах с сопредельной стороны нет признаков подготовки к каким-либо агрессивным действиям. В приграничной зоне на территории Беларуси находится минимальный комплект подразделений Сил специальных операций, которые обеспечивают безопасность во взаимодействии с пограничниками.

Еще одна тема доклада касалась уборочной кампании. Военные в этом вопросе традиционно оказывают поддержку аграриям. Президенту детально доложено, в каких регионах военнослужащие выполняют соответствующие задачи, сколько выделено техники и механизаторов.

Военкомов подключат к решению задачи о направлении в армию недобросовестных работников уборочной Об этом журналистам заявил министр обороны Виктор Хренин по итогам доклада главе государства

Речь также шла о реализации данного на селекторном совещании поручения Александра Лукашенко о направлении в армию недисциплинированных и недобросовестных работников уборочной кампании. Министр обороны доложил Президенту предложение о подключении к выполнению поставленной задачи военных комиссаров в регионах.

Министр обороны доложил, как будет выполняться поручение главы государства

"Я доложил, как будет выполняться поручение главы государства. К этой работе сейчас будут подключены военкомы, которые в ближайшее время проведут совместные совещания с руководителями местных органов власти на местах и определятся с последовательностью", - заявил Виктор Хренин.

При этом, подчеркнул он, речь вовсе не идет о том, чтобы взять кого-то на перевоспитание: "Будем брать для того, чтобы совершенствовать боевую выучку наших людей, особенно военнообязанных".

"Мы, люди в погонах, в битве за урожай ни в коем случае не находимся в стороне. Я детально доложил главе государства, где военнослужащие выполняют задачи, сколько и какой техники мы выделили, каких показателей достигли и в каких объемах", - констатировал глава оборонного ведомства.