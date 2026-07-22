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Обстановка на рубежах, поддержка аграриев - Лукашенко заслушал доклад министра обороны

Военная подготовка подразделений, обстановка вокруг страны и помощь аграриям. Александр Лукашенко заслушал доклад министра обороны Виктора Хренина.

Что касается подготовки личного состава, она проводится на плановой основе с учетом анализа и выводов, сделанных по результатам комплексной проверки в начале года. Виктор Хренин доложил, что военно-политическая обстановка складывается спокойная, а напряжение в большей степени присутствует в информационном поле. Большой активности вооруженных сил стран НАТО в настоящее время не фиксируется. По итогам доклада Виктор Хренин ответил на вопросы журналистов.

Президенту доложено о мероприятиях военной подготовки в Вооруженных Силах

По словам министра обороны, значительная часть доклада касалась военно-политической обстановки, складывающейся вокруг Беларуси. Виктор Хренин охарактеризовал ее как стабильную, отметив, что напряжение преобладает в основном в информационном поле.

Хренин заявил, что обстановка вокруг Беларуси стабильная без признаков агрессии

Хренин заявил, что обстановка вокруг Беларуси стабильная без признаков агрессии

Что касается южных рубежей Беларуси, то глава оборонного ведомства констатировал, что со стороны украинских формирований нет признаков подготовки к агрессивным действиям

"Отслеживая деятельность вооруженных сил стран НАТО, мы не видим большой активности. В сопредельных странах проходит минимальное количество учений - всего одно, минимальное количество полетов. Поэтому мы и считаем, что она (обстановка вокруг Беларуси - прим. ред.) стабильная, какой-то угрозы, напряжения, подготовки к внезапному нападению мы не видим", - заявил Виктор Хренин.

Аналогично и на южных рубежах с сопредельной стороны нет признаков подготовки к каким-либо агрессивным действиям. В приграничной зоне на территории Беларуси находится минимальный комплект подразделений Сил специальных операций, которые обеспечивают безопасность во взаимодействии с пограничниками.

Еще одна тема доклада касалась уборочной кампании. Военные в этом вопросе традиционно оказывают поддержку аграриям. Президенту детально доложено, в каких регионах военнослужащие выполняют соответствующие задачи, сколько выделено техники и механизаторов.

Военкомов подключат к решению задачи о направлении в армию недобросовестных работников уборочной

Военкомов подключат к решению задачи о направлении в армию недобросовестных работников уборочной

Об этом журналистам заявил министр обороны Виктор Хренин по итогам доклада главе государства

Речь также шла о реализации данного на селекторном совещании поручения Александра Лукашенко о направлении в армию недисциплинированных и недобросовестных работников уборочной кампании. Министр обороны доложил Президенту предложение о подключении к выполнению поставленной задачи военных комиссаров в регионах.

Министр обороны доложил, как будет выполняться поручение главы государства

"Я доложил, как будет выполняться поручение главы государства. К этой работе сейчас будут подключены военкомы, которые в ближайшее время проведут совместные совещания с руководителями местных органов власти на местах и определятся с последовательностью", - заявил Виктор Хренин.

При этом, подчеркнул он, речь вовсе не идет о том, чтобы взять кого-то на перевоспитание: "Будем брать для того, чтобы совершенствовать боевую выучку наших людей, особенно военнообязанных".

"Мы, люди в погонах, в битве за урожай ни в коем случае не находимся в стороне. Я детально доложил главе государства, где военнослужащие выполняют задачи, сколько и какой техники мы выделили, каких показателей достигли и в каких объемах", - констатировал глава оборонного ведомства.

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Теги:

докладАлександр ЛукашенкоВиктор ХренинПрезидент Беларуси
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