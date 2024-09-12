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Александр Лукашенко: Однополярному миру нужна альтернатива
Однополярный мир не работает и не мог сработать, ему нужна альтернатива и ответственность другого уровня. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 31 октября на II Минской международной конференции по евразийской безопасности, пишет БЕЛТА.
Глава государства обратил внимание, что все, за что представители западной цивилизации берутся под знаменем демократизации и улучшения мира, приводит к обратному. И неоспоримые примеры тому - Ирак, Сирия, Ливия, Афганистан, страны Африки, а сейчас и Украина.
"Вот итог однополярного мира. Не работает, да и не мог сработать. Нужна альтернатива. Нужна ответственность другого уровня", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Реакцией на этот запрос, по его словам, стало появление региональной ШОС, глобальной БРИКС как платформ для объединения единомышленников.
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