Одобрен проект протокола о внесении изменений и дополнений в Хартию ШОС

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 августа подписал указ № 296, согласно которому одобряются в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о внесении изменений и дополнений в Хартию Шанхайской организации сотрудничества от 7 июня 2002 года, проинформировала пресс-служба белорусского лидера.

Документ разработан с целью актуализации Хартии ШОС, приведения ее в соответствие с международно-правовой базой и сложившейся практикой.

На проведение переговоров по проекту международного договора уполномочено Министерство иностранных дел.