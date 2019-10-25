ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости

Официальные переговоры президентов Беларуси и Казахстана начинаются в Нур-Султане

Проходят они в узком, а после и расширенном составах. В списке вопросов, которые обсудят лидеры двух государств, - торгово-экономическое взаимодействие и совместная работа на международной арене. Акцент на расширение линейки промышленных проектов и сельское хозяйство. Так, казахстанская сторона заинтересована купить часть акций Гомсельмаша. Отдельное внимание сфере высоких технологий. Все подробности диалога Александра Лукашенко и Касым-Жомарта Токаева смотрите в следующих выпусках новостей.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все