Официальные переговоры президентов Беларуси и Казахстана начинаются в Нур-Султане

Проходят они в узком, а после и расширенном составах. В списке вопросов, которые обсудят лидеры двух государств, - торгово-экономическое взаимодействие и совместная работа на международной арене. Акцент на расширение линейки промышленных проектов и сельское хозяйство. Так, казахстанская сторона заинтересована купить часть акций Гомсельмаша. Отдельное внимание сфере высоких технологий. Все подробности диалога Александра Лукашенко и Касым-Жомарта Токаева смотрите в следующих выпусках новостей.



