Официальные переговоры президентов Беларуси и Казахстана проходят в Нур-Султане

Их предваряла церемония встречи с участием роты почетного караула и Президентского оркестра - Александра Лукашенко Касым-Жомарт Токаев приветствовал в резиденции "Акорда".



У политиков и делегаций сегодня насыщенный день. Уже состоялись переговоры в узком составе, стороны отметили хорошую перспективу для взаимодействия стран. Александр Лукашенко отметил тот факт, что Беларусь всегда будет надежным партнером для Казахстана. Сейчас переговоры продолжаются в расширенном составе. В списке вопросов, которые обсудят лидеры двух государств, - торгово-экономическое взаимодействие и совместная работа на международной арене. Акцент на расширение линейки промышленных проектов и сельское хозяйство. Так, казахстанская сторона заинтересована купить часть акций Гомсельмаша. По итогам переговоров будет подписан пакет двусторонних документов.



