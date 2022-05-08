Официальный Минск готов содействовать мирному урегулированию военного конфликта в Украине

Тему вооруженного конфликта поднимал Президент Беларуси во время интервью агентству Associated Press. Александр Лукашенко еще раз заявил западной аудитории: Минск не планирует воевать в Украине. В целом восемь лет наша страна делала все возможное, чтобы не допустить столкновений. Не послушали.