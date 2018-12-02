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Официальный Минск подтвердил приверженность Беларуси многополярному миру
В интервью телеканалу "Россия 24", опубликованном накануне, Александр Лукашенко рассказал о роли современных интеграционных объединений, в частности ЕАЭС, в мировом устройстве.
Уже через несколько дней в Санкт-Петербурге состоится саммит глав государств Евразийского экономического союза. А на неделе уходящей премьер-министры объединения в белорусской столице обсуждали накопившиеся вопросы. Среди них работа по устранению изъятий и торговых барьеров: 66 пунктов так называемой Белой книги. Ее чистые страницы как раз и могут стать залогом качественного роста интеграции, особенно учитывая ситуацию в мировой экономике. Александр Лукашенко считает, что санкции и мировые торговые войны представляют собой шанс для экономик стран ЕАЭС.
В то же время важно учитывать и ошибки более "взрослых" объединений, например, Европейского союза. Националистические тенденции и курсы некоторых стран на независимость уже сейчас работают на разрушение ЕС. И это также негативно может сказаться на мировом устройстве. Вот почему наша страна продолжает продвигать и отстаивать идею многополярного мира.
Откровенно от вопросов цифровизации до глобальной политики говорили около получаса. Полную версию интервью телеканал "Россия 24" покажет накануне саммита ЕАЭС - 5 декабря. В этот же день всю беседу целиком можно будет увидеть и на "Беларусь 1" после "Панорамы".
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