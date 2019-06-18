Равноправие, взаимное уважение и доверие - качества, которые всегда отличают хороших друзей от просто знакомых. На этом базисе продолжат строить свои уже экономические отношения Беларусь и Египет. Официальный визит Абделя Фаттаха аль-Сиси в нашу страну без преувеличения исторический. Впервые за 27 лет суверенной Беларуси лидер североафриканского государства приехал в Минск. Встрече благоволила и по-египетски комфортная для гостей погода. У нас в стране сейчас весьма напряженные дни - тысячи туристов и спортсменов со всего континента едут в столицу и другие города. Но визит лидера Египта особой важности. Оттого переговоры длились более четырех часов, и (что еще важнее) получились крайне продуктивными. Настоящая не оттепель, а даже жара наступила в отношениях Минска и Каира после официальной поездки Александра Лукашенко в страну Нила и пирамид в январе 2017-го. С тех пор лидеры в личном общении используют слово "друг", а экономики государств принялись активно наращивать контракты, совместные проекты и планы. Наш политический обозреватель Наталья Бреус о том, как будет развиваться белорусской вектор на африканских просторах.



Приедь лидер Египта буквально на несколько дней раньше и он бы застал в Минске настоящий каирский зной. Но на этой неделе заметно посвежело. И градус уже не такой жгучий, как на родине высокого гостя. Впрочем, несмотря на это, почувствовать себя, как дома, можно было с первых минут теплой и радушной встречи на белорусской земле.

Александр Лукашенко дважды бывал в Египте, в прошлый раз в начале 2017-го.

Чуть позже гости признаются: в Беларуси им очень комфортно. Александр Лукашенко дважды бывал в Египте, в прошлый раз в начале 2017-го. Тогда и заложили прочный фундамент для диалога, наметили план действий.Визит президента Египта ответный. Надо сказать, что именно такие встречи на высшем уровне становятся драйвером двустороннего сотрудничества. Судите сами: по следам президентских переговоров более сотни визитов официальных и деловых делегаций. Нынешняя встреча руководителей стран дает однозначный сигнал правительству и бизнесу - темп не сбавлять!



Визит проходит как раз в преддверии большого спортивного события. Находясь в Минске, гости уже прониклись атмосферой грядущих Европейских игр, очень интересовались, как идет подготовка. По ходу общения лидеров журналисты замечают интересный момент: президенты используют исключительно обращение "друг"! Именно такой дружеской были и атмосфера официальных переговоров, и небольшая экскурсия для гостя. Наш Президент показал коллеге советские знамена - дань нашей истории во Дворце Независимости. Не меньше заинтересовала и фотовыставка "Планета Беларусь", которая здесь открылась на днях. Ее автор Сергей Плыткевич как никто передал колорит белорусских ландшафтов. "Такая чистая природа и такая чистая вода! Что еще надо для жизни?" - восклицали гости. "Берет за душу!" - говорили и президент Египта, и члены его делегации, не раз восхищаясь красотой нашей мирной и спокойной страны.



Египетский народ избрал Абделя Фаттаха аль-Сиси главой государства в 2014-м.Страна прошла период революций и потрясений - нужна была сильная рука. Президент - выпускник Военной академии. Сделал карьеру в Вооруженных силах, был министром обороны. Надо сказать, что египетская армия все время играла роль регулятора во всех политических кризисах страны. Начиная с 2011, волна "арабской весны"несколько раз накатывала на Египет. На площадь Тахрир не просто выходили сотни тысяч граждан - пролилась кровь.





Что касается общей торговли, Минск и Каир в последние годы видели и ее взлет, и падение. Причины были разные, но радует то, что в 2018 товарооборот демонстрировал позитив. Положительно влияет кооперация.

Всего полтора десятков проектов в промышленности. Это все хорошо, но нужно поскорее разворачиваться, используя сильные стороны друг друга. У нас это технологии, кадры, опыт. Все это может работать на индустриализацию севера Африки.

Египет расположен на территории, 90 % которой занимают пустыни. При этом страна с почти 100-миллионным населением. Логично, что наш Минсельхозпрод рассчитывает на постепенное увеличение поставок продовольствия.

Т.е. все, что мы сохранили, все, что мы можем в промышленности или агросекторе, в сфере высоких технологий, сейчас очень кстати для североафриканской страны.

Во время переговоров в узком составе условились устранить барьеры в торговле.

"Мы предпримем с нашей стороны и со стороны Египта усилия для того, чтобы снять всякие барьеры в торгово-экономическом сотрудничестве. Мы бы хотели, чтобы белорусы как надежные ваши друзья и партнеры имели четкую структуру и систему, процедуру регистрации поставщиков продукции в Египет", - добавил Глава государства. Для увеличения объемов продукции совместного производства, отметил Президент, требуется создание правительством Египта равных условий по участию в тендерах, размещению государственных заказов на товары, производимые в рамках совместных проектов, оказанию финансового содействия предприятиям. "То же самое, мы договорились с президентом, сделаем и мы со своей стороны", - заверил Александр Лукашенко. Белорусская сторона рассчитывает вместе с Египтом создавать продукт и совместно обеспечивать его реализацию, в том числе на внешних рынках. "Это позволит вашей стране увеличить экспорт. Такой подход выгоден как Минску, так и Каиру", - подчеркнул Президент. Он добавил, что Беларусь выступает за свободное перемещение товаров и поддерживает предложение египетской стороны о заключении соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Египтом.

То, что ситуация в Египте налаживается, понятно и по потоку отдыхающих. Число белорусских любителей Красного моря и пирамид выросло в 4 раза за последние пару лет, например. Но Минск предлагает, чтобы это была дорога с двусторонним движением - и у нас есть что посмотреть. Кстати, в этом году в Беларусь пригласили на оздоровление египетских подростков, их ждут в августе. Глядишь, понравится и уже позже приедут студентами. Больше половины населения Египта - молодежь, которая хочет иметь работу, а значит, надо учиться.





Что по итогам переговоров в общей копилке Беларуси и Египта?

Договорились о создании совета делового сотрудничества. Ведь правительства сделали все, дело за бизнесом - реализуйте проекты. Особенно это выгодно делать в промышленных зонах Суэцкого канала. В этом случае льготный налоговый режим - немаловажный бонус для предпринимателей. Подписан пакет из нескольких важных документов - от соглашений в сфере стандартизации и молодежной политики до дорожной карты сотрудничества на ближайшие два года и совместного заявления лидеров.

Минск и Каир намерены прилагать усилия для международного мира и стабильности

О глобальном - Минск и Каир намерены прилагать усилия для международного мира и стабильности. И о двусторонних интересах - настроены только расширять сотрудничество под патронажем лидеров. Александр Лукашенко так и сказал, что это будет новый этап для белорусско-египетских отношений.

Лишнее подтверждение сказанному - торжественная церемония сразу после официальных переговоров. За вклад в развитие диалога между странами Александр Лукашенко вручил коллеге орден Дружбы народов. Работать приходилось с разными руководителями Египта, но именно при президенте аль-Сиси прогресс в двусторонних отношениях налицо.

Белорусские люди очень толерантные, спокойные, трудолюбивые. Они с величайшим уважением относятся к египетскому народу. Наша дружба если и не относится к тем глубоким временам, когда цивилизация начиналась с Египта, тем не менее она имеет хорошие корни, отметил Александр Лукашенко. “У Советского Союза и Египта были всегда хорошие отношения, и мы с вами наследники этих добрых традиций", - добавил Президент.

Каждый мировой лидер, впервые бывая в стране, высаживает здесь дерево

Хорошая традиция сложилась в Беларуси в наши дни - каждый мировой лидер, впервые бывая в стране, высаживает здесь дерево. Возле Дворца Независимости уже вырисовывается международная аллея. Сделал это и глава Египта. Наш Президент пригласил коллегу приехать в Беларусь зимой, увидеть страну во всей снежной красе. Аль-Сиси приглашение принял, совершенно неожиданно отметив, что очень даже любит зиму. Тогда можно будет проконтролировать, как движется сотрудничество стран, а заодно посмотреть, как прижилось деревце.

Вряд ли наша жара сравнится с египетской. Да и дождь прошел накануне, почва влажная. Так что приживется "североафриканка" на этой международной аллее без проблем. Плодородная почва - основа всего. Почва, а точнее, хорошая основа для эффективного сотрудничества между Беларусью и Египтом есть с подачи президентов.