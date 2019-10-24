Официальный визит президента Кубы в Беларусь завершен

Завершился официальный визит президента Кубы в нашу страну. Провести своего коллегу ранним утром в аэропорт приехал лично Александр Лукашенко. Этот знак особого дружеского расположения еще говорит и об определенных успехах прошедших переговоров. В поездке лидера Кубы сопровождала супруга, которая не осталась равнодушной к нашей стране.





А. Лукашенко проводил в аэропорту президента Кубы

Александр Лукашенко и Мигель Диас-Канель провели краткую беседу перед отлетом: подвели итоги визита и поделились впечатлениями. Три дня, которые кубинский лидер был в нашей стране, запомнились не только насыщенной программой и конкретными результатами. Высокий гость особо отметил белорусское гостеприимство и теплый прием.

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