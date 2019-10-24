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Официальный визит президента Кубы в Беларусь завершен
Завершился официальный визит президента Кубы в нашу страну. Провести своего коллегу ранним утром в аэропорт приехал лично Александр Лукашенко. Этот знак особого дружеского расположения еще говорит и об определенных успехах прошедших переговоров. В поездке лидера Кубы сопровождала супруга, которая не осталась равнодушной к нашей стране.
А. Лукашенко проводил в аэропорту президента Кубы
Александр Лукашенко и Мигель Диас-Канель провели краткую беседу перед отлетом: подвели итоги визита и поделились впечатлениями. Три дня, которые кубинский лидер был в нашей стране, запомнились не только насыщенной программой и конкретными результатами. Высокий гость особо отметил белорусское гостеприимство и теплый прием.
Беларусь - Куба: решения для развития торговых отношений
После небольшого разговора Президент Беларуси лично провел своего коллегу и членов делегации. Напомним, переговоры на высшем уровне, которые прошли накануне во Дворце Независимости, стали определяющими абсолютно для всех сфер взаимодействия. Стороны договорились до конца ноября разработать дорожную карту, где отразят конкретные направления и проекты, по которым странам в ближайшее время предстоит активизировать партнерство. Оценить проделанную работу лидеры смогут лично во время посещения нашим Президентом Острова свободы - Мигель Диас-Канель пригласил Александра Лукашенко побывать на Кубе с ответным визитом.
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