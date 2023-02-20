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Окончательный проект Концепции нацбезопасности будет утверждать ВНС
Окончательный проект Концепции нацбезопасности будет утверждать Всебелорусское народное собрание. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на заседании Совета безопасности, на которое вынесен проект этого документа, сообщает БелТА.
Президент особо подчеркнул, что теперь утверждение Концепции национальной безопасности как одного из важнейших документов в жизни страныявляется одним из основных полномочий Всебелорусского народного собрания.
"Поэтому разработанный документ должен быть готов к первому созыву его делегатов уже в новом конституционном статусе.То есть на первом заседании ВНС мы внесем для обсуждения и утверждения этот документ. И если делегаты Всебелорусского народного собрания поддержат его, он вступит в силу", - сказал белорусский лидер.
Фото: БелТА
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