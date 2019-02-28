Более 600 вопросов за сутки поступило в БелТА в рамках акции "Ваш вопрос Президенту". И темы продолжают поступать со всей страны. Чаще всего это не просто вопросы общего характера, люди указывают на конкретную жизненную ситуацию или проблему, недоработки на местах. Спектр тем самый широкий: от социальной защищенности, создания рабочих мест, приобретения жилья и мер по росту благосостояния населения до внешней политики, интеграционной тематики, пограничной безопасности и противодействия коррупции. Высказываются и личные просьбы к Главе государства помочь в урегулировании тех или иных проблем. Напомним, прислать волнующий вопрос можно и сегодня через онлайн-сервис и в аккаунтах БелТА в соцсетях.

