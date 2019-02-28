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Более 600 вопросов за сутки поступило в БелТА в рамках акции "Ваш вопрос Президенту"

Более 600 вопросов за сутки поступило в БелТА в рамках акции "Ваш вопрос Президенту". И темы продолжают поступать со всей страны. Чаще всего это не просто вопросы общего характера, люди указывают на конкретную жизненную ситуацию или проблему, недоработки на местах. Спектр тем самый широкий: от социальной защищенности, создания рабочих мест, приобретения жилья и мер по росту благосостояния населения до внешней политики, интеграционной тематики, пограничной безопасности и противодействия коррупции. Высказываются и личные просьбы к Главе государства помочь в урегулировании тех или иных проблем. Напомним, прислать волнующий вопрос можно и сегодня через онлайн-сервис и в аккаунтах БелТА в соцсетях.

"Большой разговор с Президентом" начнется уже завтра в 10:30 утра. Трансляцию обеспечит Белтелерадиокомпания. Увидеть ее в прямом эфире можно будет на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также межгосударственной телерадиокомпании "Мир". Аудиотрансляцию в режиме реального времени организует и Первый национальный канал Белорусского радио.

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