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Олег Мацкевич освобожден от должности председателя правления Белкоопсоюза

Олег Мацкевич освобожден от должности председателя правления Белкоопсоюза

Олег Мацкевич освобожден от должности председателя правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ. Соответствующий указ 28 июля подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службуглавы государства.

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