3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
Олег Мацкевич освобожден от должности председателя правления Белкоопсоюза
Олег Мацкевич освобожден от должности председателя правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ. Соответствующий указ 28 июля подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службуглавы государства.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Парламентарии Беларуси и России соберутся в Санкт-Петербурге для решения важнейших вопросов
Антонина Кошель расскажет о самом сокровенном: пути к триумфу, личной драме и звездной команде
Брестской таможне - 85 лет: под ее контролем один из самых напряженных участков границы ЕАЭС
"Время выбрало нас": в 1993 году у молодой Беларуси появились новые проблемы на несколько лет вперед
В мире
Все
Банан и клейкая лента - цена нашумевшей инсталляции повергла в шок
Форд объявил о сокращении 4 тыс. рабочих мест в Европе. Всему виной китайцы
Более 65 человек погибли после израильского удара по больничному комплексу в секторе Газа - Al Jazee
На саммите G20 четко прослеживалось - мир требует уважения государств и отмены доминирования
Регионы
Все
Происшествия
Все