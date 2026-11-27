Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с большим визитом в государства Персидского залива и Юго-Восточной Азии.

В данных регионах глава государства проведет переговоры с руководством стран - запланированы встречи на высшем и высоком уровнях, примет участие в международных мероприятиях.

В центре внимания в двустороннем формате будут проекты в области кооперации, инвестиционного сотрудничества, создания новых высокотехнологичных производств, развития торгово-логистической инфраструктуры.

Укрепление связей со странами Персидского залива и Юго-Восточной Азии - стратегическое направление белорусской внешней политики. Они во многом являются драйверами мировой экономики, обладают мощным инвестиционным и ресурсным потенциалом.

Беларусь последовательно выстраивает дружественные, партнерские связи с государствами данных регионов, делая ставку не просто на развитие торговли, а на реализацию крупных взаимовыгодных проектов и создание возможностей для продвижения совместно произведенной продукции в региональном масштабе.

Началась большая командировка Александра Лукашенко с визита в Султанат Оман. Белорусский борт №1 совершил посадку в аэропорту города Маскат. Главу белорусского государства встретил Президент Оманского инвестиционного агентства Абдельсалам Мохамед аль-Муршиди.

В последние годы сотрудничество с Оманом активно развивается во всех сферах - от политики и экономики до культуры и туризма. В стадии реализации - проект по созданию в Омане производственного и реэкспортного хаба белорусской продукции, в Беларуси для развития передовых проектов создан Оманский инвестиционный фонд.

В настоящее время Беларусь и Оман реализуют дорожную карту по развитию сотрудничества на 2026-2027 годы.

В ходе нынешнего визита Президента Беларуси в Оман предстоит проверить выполнение договоренностей, достигнутых между странами по итогам предыдущих встреч на высшем уровне, в том числе поручений, данных в развитие прошлогодних взаимных визитов Александра Лукашенко в Оман и Султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида в Беларусь.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"К каждой стране Залива мы подходим очень аккуратно и детально, выбирая направления, которые наиболее соответствуют специфике того или иного государства и возможностям. С Оманом как раз-таки очень интересное инвестиционное сотрудничество. Самые интересные проекты, которые сегодня реализуются, это как раз с участием оманского капитала по реализации ряда совместных проектов на территории Республики Беларусь в области переработки продуктов питания, детского питания, строительства, целлюлозного комбината. А также ряд проектов, которые реализуются на территории Омана, как такой территории на пути в Восточную Африку и Азию, Индию, который может стать точкой опоры для наших товаров и услуг".

В числе стран, которые посетит глава государства, - стратегический партнер Беларуси Вьетнам. Это один из ключевых и активных участников АСЕАН. Александр Лукашенко в Ханое проведет официальные переговоры, основная цель которых - развитие и укрепление двустороннего сотрудничества.

Насыщенная рабочая программа предстоит в Объединенных Арабских Эмиратах, с которыми Беларусь связывают серьезные партнерские и давние дружеские отношения. Кроме двусторонней повестки на высшем уровне, Президент в Абу-Даби примет участие в Конференции ООН, проведет ряд встреч.

"Что в регионе Залива, что в регионе Юго-Восточной Азии, да и много где еще, залогом нашего продвижения является тот характер взаимодействия, который диктует нам глава государства и который он персонально отрабатывает в ходе встреч со своими коллегами из этих стран. Тот уровень взаимодоверия и искренней поддержки нашего Президента лидерами государств позволяет потом и всем министрам и правительствам по своим направлениям отрабатывать уже детали тех договоренностей, которые достигаются на высшем уровне", - отметил Максим Рыженков.

Регион во многом является драйвером мировой экономики, обладает мощным инвестиционным и ресурсным потенциалом.

Беларусь последовательно выстраивает дружественные, партнерские связи с государствами данных регионов, делая ставку не просто на развитие торговли, а на реализацию крупных взаимовыгодных проектов и создание возможностей для продвижения совместно произведенной продукции в региональном масштабе.