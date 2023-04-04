Оперативная ситуация в Беларуси на контроле Президента

Угрозы очень серьезные, порой невероятные. Об этом заявил Президент на встрече с главами разведок Беларуси и России. Александр Лукашенко принял Сергея Нарышкина - директора службы внешней разведки России и Ивана Тертеля - председателя Комитета государственной безопасности Беларуси.

Первый поблагодарил Нарышкина за помощь, которую российская сторона оказывает в переоснащении белорусской службы. Это и техническая часть.

"Вы, наверное, это заметили, что в последнее время мы разведданными обмениваемся более интенсивно. И качество информации улучшилось. Это прежде сего связано с активизацией деятельности Комитета госбезопасности. Но и немаловажная роль в том, что россияне очень серьезно, и вы прежде всего, помогаете нам в технической разведке. Что тут скрывать, сегодня без техники вряд ли можно получить хорошую, достоверную, добротную информацию", - сказал Президент.



"В связи с разными событиями в мире, и не последняя причина здесь и антитеррористическая СВО Российской Федерации - операция, которая заставила нас со всех сторон посмотреть на все структуры силового блока. Как я часто говорю, не было бы этого, так надо было бы придумать, чтобы нас где-то подстегнуть. В связи с этим работать начали активно. Но угрозы очень серьезные. Порой невероятные", - сказал белорусский лидер.



Александр Лукашенко отметил, что спецслужбы порой не могут за всем угнаться с учетом стремительного развития различных технических средств. В этой связи порой могут возникать определенные вопросы.



"Но люди должны понимать: все мы предусмотреть не можем, - отметил белорусский лидер. - И у нас, и у вас появляются разного рода отморозки именно внутри общества, на которых делают ставку иностранные террористы. Их иначе не назовешь. Это не разведка, не контрразведка, это просто наши враги. Онинаходят в нашем лагере, как принято говорить, соответствующих людей, делают на них упор".



Президент встретился с главами КГБ и СВР



Отметил Президент и улучшение качества разведданных - все это результаты совместной работы. Тем более, что стороны сталкиваются с похожими вызовами. И в целом и КГБ, и Служба внешней разведки России отмечают абсолютную открытость в сотрудничестве. Общая работа - это и безопасность Союзного государства. Каковы главные угрозы?

Главное, как мне представляется, это стремление группы западных государств, тоталитарно-либеральных режимов Запада поддержать свое глобальное доминирование за счет суверенитета других государств. Ни Россия, ни Беларусь этого не позволит. Мы по-настоящему суверенные государства, которые дорожат своей свободой, своим суверенитетом. У нас нет никаких сомнений в том, что победа будет за нами. Сергей Нарышкин, директор службы внешней разведки России

По словам председателя белорусского Комитета государственной безопасности, ситуация регулируется крайне оперативно. Службы знают поименно и тех, кто готов выступать в роли террористов исполнителей в Беларуси, и тех, кто их готовит в спецлагерях на Западе: Украины, Литвы, Польши, Чехии. Каждый из этих людей рано или поздно будет беседовать с прокурором - добавил Иван Тертель.

"Фактически наш Президент в ручном режиме в настоящее время с учетом всей остроты управляет системой национальной безопасности. Я 2-3 раза, бывает, в день докладываю нашему Президенту о складывающейся ситуации и необходимости принятия тех или иных решений", - отметил Иван Тертель.

Он рассказал, что завербованных "адептов" потом готовят с помощью иностранных инструкторов, например, на территории Польши. Затем их отправляют для "обкатки" на территорию Украины, в том числе для участия в активных боевых действиях. И уже затем осуществляется заброска таких лиц на территорию других государств. "В конечном итоге их задача - всколыхнуть обстановку в нашей стране, добиться изменения власти путем вооруженного мятежа. Как инструмент - совершение терактов.