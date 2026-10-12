"Определиться, что дает шлам": Президент ознакомился с экспериментом по повышению плодородия почв

Краткий пересказ от ИИ

Кукуруза на полях в такую погоду - это норма, скажет любой аграрий. На зерно, на силос - культура добирает форму. Но эта рабочая поездка Президента была с основной "пометкой": посмотреть на результаты эксперимента с почвами и калийными солями (шламами - отходами от добычи).

Аграрную тему в таких случаях, конечно, обсуждают и глобально. Но конкретно это поле стало зоной особого внимания, как вариант решения проблем с так называемыми "горами" под Солигорском и Петриковом. Нужно понимать, что это только первые результаты, но глава государства все, что сам инициирует в таких вопросах, проверяет лично.

Локация эксперимента - Острошицкий Городок

Поле буквально в 35 километрах от Минска, рядом Острошицкий Городок. Сама земля под контролем агрокомбината "Дзержинский". Поэтому и встречают: генеральный директор агрокомбината, руководитель местного филиала, министр сельского хозяйства и глава области.

Глава государства работу "Дзержинского" держит на пристальном контроле. Они занимаются и молоком, и яйцом, и мясом птицы, и крупным рогатым скотом. Переработка, экспорт, свои магазины - агрокомбинат очень быстро развивается. Из последнего: взяли под контроль Оршанский мясоконсервный комбинат. Решение было принято в мае этого года. Крупнейший производитель, в том числе детского питания в стране, нуждался в новой управленческой стратегии.

Новый этап для Оршанского мясоконсервного комбината

Глава государства поинтересовался состоянием дел на Оршанском мясоконсервном комбинате, который теперь находится в ведении агрокомбината.

Президенту было доложено, что мощности предприятия загружены в части производства детского питания и тушенки. В планах работы по реконструкции и закупка нового оборудования. Это позволит значительно увеличить производство детского питания, которое уже сейчас составляет порядка 1,5 млн банок в месяц. Ожидается, что после проведения запланированных работ мощности Оршанского мясоконсервного комбината позволят выпускать 3 млн банок.

"Смотри только за качеством. Ни в коем случае не снижай качество. Качество все равно возьмет свое. Люди хотят качественный товар, особенно продукты питания", - предупредил Президент гендиректора агрокомбината Владимира Лукьянова.

Как движется проект с производством кормов для животных?

Мягкий и сухой корм для животных стоит немало и практически весь ввозится в страну. От 1,5 до 8 рублей за баночку или пакетик. Доверие покупателей "к белорусскому" на этом рынке сейчас тоже начнут завоевывать.

На Оршанском мясоконсервном комбинате планируют построить цех по выпуску влажных кормов для домашних животных в пауч-пакетах. Работы по его возведению планируется начать весной 2027 года. На базе этого цеха планируется также поставить параллельную линию по выпуску сухих кормов.

"Спрос есть на это?" - уточнил Александр Лукашенко, на что получил утвердительный ответ. Владимир Лукьянов обратил внимание на другую сторону вопроса: ежегодно в Беларусь ввозятся корма для домашних животных на сумму порядка 150-200 млн долларов. В связи с этим Александр Лукашенко вновь обратил внимание на важность импортозамещения. "Эти 150 млн долларов надо забрать. Все, может быть, ты не заберешь, а может, и заберешь, но не сразу. Но это великое дело - 150 млн долларов оставить в стране", - подчеркнул он.

Хозяйский подход к пашне

На "хозяйский" подход проверят и губернатора. Пахотных земель у него больше миллиона гектаров. Это, кстати, крупнейшие в стране массивы. Президент так и сказал: пока к результатам Кушнаренко относятся "со скидкой" на новоиспеченность, как и к Витебскому губернатору, а вот уже в следующем году спрос будет полный.

Алексей Кушнаренко, председатель Минского областного исполнительного комитета:

"Мы планировали посеять 340 тыс. гектаров. Посеяли на 9,5 % больше. На 34 тыс. гектаров больше. Озимого рапса на 25 тыс. больше. В том числе выполняя ваше поручение по распаханности, по вовлечению земель в оборот".

"Нам надо прежде всего обратить внимание на пахоту, потому что это деньги", - сказал Президент и раскритиковал работу механизаторов.

Отношения с соседями

Не обошлось и без разговора об актуальных событиях в мире. Президент высказывается за то, чтобы и в нынешней непростой ситуации стараться выстраивать с Западом деловые связи и сотрудничество. В частности, есть возможности в торговле на фоне дефицита у соседей по важным позициям. Да и по политике: белорусам лучше, когда у соседей "тихо".

"Мы не радуемся, я не аплодирую тому, что происходит во Франции, в отличие от наших журналистов. Потому что это недопустимо. Это то же самое, что у нас было (в 2020-м году. - Прим. news.by), политики используют детей в политических целях. Что тут хорошего? Конечно, Макрон жестко эти вещи пресекает, - отметил глава государства. - Единственное, за что их можно упрекнуть: чего ж вы, у нас это было для них хорошо, а у них это же для них плохо. Понимаете, двойные стандарты".

Александр Лукашенко подчеркнул, что недопустимо таким образом использовать детей в политических целях. "Ну что, ему 12-15 лет. Чем ты недоволен? Ты еще жить не начал. Ясно, что используют в своих целях политики. В марте выборы во Франции. Думаю, что-то успокоится", - предположил Президент.

Глава государства высказался за то, чтобы и в нынешней непростой ситуации стараться выстраивать с западными соседями деловые связи и сотрудничество.

"Надо с соседями нам сотрудничать. И с поляками, и с литовцами, латышами, - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко упомянул об имеющихся возможностях в торговле на примере древесных топливных пеллет, которые сейчас в дефиците в ряде соседних стран: "Меня удивляют вообще поляки. Дрова в Польше, да и в Литве, у всех соседей дрова подорожали. Ну возьмите дрова, пеллеты и прочее по приемлемой цене. Упираются. Ну, не хотят брать - не надо".

"Завтра мы им не сможем продать. Потому что мы массированно начали переходить сами на эти дрова и пеллеты. Хорошая технология. Гомель (предприятие в этом областном центре. - Прим. news.by) делает хороший котел: пеллеты в бункер засыпал и автоматически подается. Мы освоим это. Нам самим нужны будут эти дрова и пеллеты, - заметил глава государства.

"В этой ситуации, когда в Европе с продуктами питания беда в связи с этой засухой, надо потихоньку с ними сотрудничать. Соседи есть соседи. Когда мы не только смотрим через прицел друг на друга, но начинаем экономически сотрудничать, это говорит о том, что нам, может, и войны избежать удастся", - добавил белорусский лидер.

Отходы производства "Беларуськалия" дают результат на полях

Президент рассказал, что горы возле Солигорска наблюдает с советских времен. По его словам, что-то с ними надо делать, хотя специалисты говорят, что во всем мире это так. "В России можно эти горы нагромождать, у них земли хватает. Но я еще с тех пор думаю, что с ними делать. Кто-то мне из ученых сказал, что в этих горах еще до 15-30 % калия, полезных веществ. Все из руды не возьмешь". Поэтому, по его словам, возникла идея провести научно-практический эксперимент с почвами.

В мире вообще проблему отходов от калийных производств до конца так и не научились решать, условно в одном русле. Есть проекты, когда эти отходы закладывают назад в шахты, заполняя ими пустоты. Есть вариант их сброса в океан. Этот способ спорный. Им пользуются Бразилия и Великобритания. Есть вариант складировать горы. Но сказать, что это прямо выход из положения, тоже нельзя. Эксперименты на то и эксперименты, чтобы пробовать.

Промежуточные результаты эксперимента на полях

В Минском районе проводится эксперимент по повышению плодородия песчаных почв и сложных земель. Опытный участок площадью 20 га разделили на шесть частей, а перед тем как посеять кукурузу, почву обработали различными способами - без внесения удобрений и с ними. Причем использовалось несколько видов удобрений, включая как традиционные для отечественного сельского хозяйства органические и минеральные, так и опытные партии с торфом и глинисто-солевыми шламами. Разработкой последних занимались Национальная академия наук совместно с ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский", ГПО "Белтопгаз" и "Беларуськалием".

Президент рассказал, что в начале была критика, что произойдет засоление, закисление, почва пропадет. "Она и так пропащая. Невозможно ни посеять, ни убрать нормально. Что тут испортить? Тут же ничего не испортишь", - сказал белорусский лидер и настоял попробовать.

"Вы разделили это поле на участки и внесли органику вместе с этими отходами из Солигорска. Я прочитал доклад ученых. Они ведь наблюдали в разных фазах роста и созревания. Что я вижу: там, где мы внесли эти отходы калийного производства с органикой и даже с торфом, результат лучше, чем там, где мы не вносили. Значит, эти отходы дают результат. Значит, там есть полезные вещества для растений", - констатировал Александр Лукашенко.

По предварительным результатам, наиболее положительную динамику набора зеленой массы продемонстрировали растения на участках, где вносились обычный компост и компосты со шламами. По мере роста и развития высота растений на всех экспериментальных участках была сопоставима, но при этом значительно превосходила контрольный образец без удобрений. По среднему количеству початков на растение эксперименты также подтвердили положительный эффект.

Александр Юргевич, директор филиала Острошицкий Городок ОАО агрокомбинат "Дзержинский":

"Самый лучший результат получили с применением глинисто-солевого шлама. Мы здесь внесли еще 70 тонн торфопометного компоста. 46 тонн торфа, 24 тонны помета, плюс одна тонна глинисто-солевого шлама".

Понятно, что сейчас окончательные выводы делать рано. Нужно понять урожайность кукурузы, сравнить ее на разных участках, но, по крайней мере, уже есть от чего оттолкнуться.

Отчет написать лучше после уборки урожая, что в первый год получилось, что во второй и третий, считает Владимир Лукьянов. "Года три минимум надо это делать, чтобы смотреть, как меняется почва. Гумус и ее балльность. Идея правильная, ею надо заниматься. Земли много, органики не хватает, и почвы разные", - сказал он.

Визуально, как подкармливали почву, неаграрий не отличит. Кстати, сорт кукурузы - Рикардинио. Хоть и с экзотическим названием, очень известен в Беларуси. Универсальный - идет и на зерно и на силос. В общем, проверенный в белорусских условиях гибрид.

Лучший результат пока у компоста вместе со шламами

Президенту предложили провести эксперимент, где внесут только шлам без торфа и органики, потому что не у всех есть такая возможность.

"Мне надо определиться, что дает шлам, - сказал белорусский лидер. - Отнесись к этому ответственно. Покажешь, тут шлам, тут органика со шламом, тут торф там и так далее. И я буду сам видеть, как идет развитие. Для нас это важно. Я часто говорю про отходы, вторичное сырье. Швейцария такая страна, как и мы. Не богатые, но они все перерабатывают. А у нас пойди на поле, там и бутылки полиэтиленовые, и пленка валяется, и шнурки эти от пресс-подборщика. Если это льняной шнурок или жгут, который связывает рулоны, он перегниет, а полиэтилен будет сто лет в земле болтаться".

Эксперимент с калийными отходами продолжат.

Стратегия развития агрокомбината "Дзержинский"

Глава государства спросил о перспективах "Дзержинского". Сейчас на агрокомбинате работает больше 9 тыс. человек. Агрокомбинат вырос из обычной бройлерной птицефабрики, а сегодня стал одним из крупнейших белорусских производителей продуктов.

"Сейчас самая главная наша задача - это загрузить мощности по птице и по КРС. У нас до 2032 года разработана программа. Мы хотим все наши мясокомбинаты загрузить на 50 % собственным сырьем. Это будет выращивание быка", - отметил Владимир Лукьянов.

Под грамотным управлением, как показывает практика, в белорусском сельском хозяйстве "работать не переработать". Тем более что экспортные рынки, как минимум на территориях ЕАЭС и СНГ. Это большой фронт работ.

"Наша тема - это мясное скотоводство, его развитие на ближайшие 5-7 лет. Первое место - это курица, второе место - это говядина", - сказал гендиректор агрокомбината.

"Тем более рынок есть. Узбекистан готов поглотить, - добавил Президент. - Там люди рождаются. Нам это и не снилось. Поэтому кормить надо. Только не косячь, я тебя прошу. Я это все равно увижу".

Аграрная тема - в зоне пристального внимания. Мы развиваемся как мировые производители продуктов питания. А в любом развитии следующий шаг невозможен без точек роста. Есть вариант, что этот эксперимент такой точкой и станет.

Фото president.gov.by