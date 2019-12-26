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Ориентир для новых кадров - люди, экономика, профессионализм
В Новый год с новой работой входят сразу два десятка управленцев. Это стало известно по итогам кадрового четверга у Президента. Ротация в регионах затронула 4 области: Гродненскую, Витебскую, Могилевскую и Гомельскую. Сразу скажем, сегодня без громких сенсаций. Среди заметных фигур новый глава концерна "Белгоспищепром". Тем не менее прозвучали важные вещи для всех.
Ориентир для новых кадров Глава государства обозначил просто - люди, экономика, профессионализм. Особой расшифровки не требуется. Нужно решать вопросы жителей региона. Думать, как прибавить в экономике. И все это опираясь на личный профессионализм.
Наталья Бреус о тех, на кого опирается власть.
Кадровый четверг
Предыдущие выходные стали хорошим временем для того, чтобы создать праздничное настроение, нарядить елку. Такое уже чувствуется и во Дворце Независимости - здесь уже красуется главный новогодний символ. Но вот атмосфера сегодня была рабочая. Под Новый год все стараются завершить дела, чтобы войти в год без хвостов. А десяток региональных руководителей в 2020 войдет с новой работой.
"Будет за что поднять бокал в новогоднюю ночь", - шутили журналисты о новых кадрах в кулуарах. Но вот самим управленцам явно не до смеха. Ведь в подарок получили ни много ни мало - доверие Президента. Легкой жизни Глава государства не обещал.
Президент: расслабляться нельзя!
Согласовывая назначения, Президент так и сказал: "Рассчитываю на ваш профессионализм". Кадровые решения затронули сразу несколько регионов Беларуси. Новые главы райисполкомов в Полоцке, Верхнедвинске, Толочине, Наровле, Кореличах, Ошмянах, Костюковичах, Кричеве. А также в Гомельском и Гродненском облисполкомах и администрациях. Все эти люди успели поработать на местах, знают региональную специфику и запросы людей. С пониманием отнестись к каждой проблеме просит Президент.
Скоро будет принято решение по развитию Витебского региона
Совсем недавно шла дискуссия о том, как развивать АПК северного региона. Тогда Александр Лукашенко не поддержал идею создания суперхолдинга, а нацелил на то, чтобы развивать существующие интеграционные структуры. Четко определиться с управлением. Главное - идти от земли.
Президент анонсирует, что сразу после праздников вернемся к разговору. Игорь Маркович, который остался в регионе, он просто переедет из Верхнедвинска в Полоцк, понимает, что зависит от эффективности АПК.
Зона ответственности глав райисполкомов - прежде всего убыточные предприятия
Впрочем, опыт Витебской области будет востребован и в других регионах. Там тоже должны осознать, что взять под особый контроль 2-3 проблемных предприятия несложно.
Вот в Костюковичах, несмотря на приличный промышленный сектор, не сбрасывают со счетов и сельское хозяйство. В помощь - программа развития юго-восточных территорий. Не костыль, а удочка.
Президент: Надо идти к людям и работать с людьми
Не сетовать на проблемы, а работать так, чтобы их становилось у людей меньше. Примерно так можно обозначить месседж Президента для вертикали. Люди не просят сверхъестественного - всего лишь разобраться с бытовыми проблемами, чаще всего в ЖКХ.
В Белгоспищепроме новый руководитель
По итогам кадрового дня есть назначения, которые повлияют на работу реального сектора. Должность гендиректора "Минск-Кристалл" займет Игорь Шустов. Предприятие входит в концерн "Белгоспищепром", топ-позицию в котором теперь занял Анатолий Бубен. Пару месяцев назад и там, и там случились громкие отставки. Бывший глава ведомства
на этом минском заводе.
А. Лукашенко: Прощения за коррупцию не будет!
Что ж, будем надеяться, топ-менеджеры белорусского лидера услышали. Как говорится, энергию, которую тратят на прикрытие коррупционных схем, лучше было бы направить в мирное русло. Подумать, как улучшить экономику предприятий, как закрепиться на новых рынках - их то и дело лихорадит. Конкуренция, в том числе и с учетом углубления интеграции с Россией, только усиливается. Особенно в производстве сигарет и алкоголя.
Задача Белгоспищепрома - новые рынки продаж
Анатолий Бубен, считай, дважды вошел в одну реку. Новая должность для него -это, по сути, возвращение: в нулевых руководил Гродненским ликероводочным заводом, уходил и вот вернулся с повышением. Под крылом Белгоспищепрома почти 40 предприятий - и это не только производители алкоголя и табачной продукции, но белорусская кондитерская, сахарная отрасли, консервные заводы. Кормим себя, это хорошо, насущный вопрос, как больше продавать на экспорт.
Президент: Работа у вас ответственная, но интересная
В рабочем порядке Президент согласовал назначения заместителей в некоторых министерствах - промышленности, юстиции, природы. Обращаясь сегодня к руководителям, Президент так и сказал: "Работа предстоит непростая и ответственная, но интересная". Рассчитывают, что опыт и деловые качества новых управленцев позволят справиться с задачами, которые прозвучали от первого лица.
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