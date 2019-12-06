Ориентиры на ближайшие четыре года в работе парламента прозвучали накануне во Дворце Независимости

Там собрались депутаты и сенаторы сразу двух созывов. Президент поблагодарил уходящий состав и наградил лучших за активную гражданскую деятельность и вклад в развитие парламентаризма. Впереди у новых народных избранников сложная работа. Новой команде предстоит присоединиться к совершенствованию Конституции, далее укреплять политическую стабильность, громко и уверенно говорить с разных международных трибун.





Парламентарии назвали встречу новой хорошей традицией суверенной Беларуси

Разговор получился откровенным и разносторонним: от роли парламента, уроков истории до главных приоритетов в экономическом курсе страны и отдельных аспектов отношений с главным партнером - Россией. Но основное и самое важное, на чем акцентировал внимание депутатов и сенаторов Президент, - конструктивная работа на благо избирателей.

Парламентарии должны слышать каждого, кто меньше месяца назад отдал за них свой голос

Встреча, которая прошла накануне, это еще одна возможность всем ветвям власти сверить позиции, чтобы в унисон двигаться дальше. Выстраивать политику будущего предстоит и новым назначенцам.

После напутствия депутатам нового созыва Александр Лукашенко принял важные кадровые решения