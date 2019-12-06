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Ориентиры на ближайшие четыре года в работе парламента прозвучали накануне во Дворце Независимости

Там собрались депутаты и сенаторы сразу двух созывов. Президент поблагодарил уходящий состав и наградил лучших за активную гражданскую деятельность и вклад в развитие парламентаризма. Впереди у новых народных избранников сложная работа. Новой команде предстоит присоединиться к совершенствованию Конституции, далее укреплять политическую стабильность, громко и уверенно говорить с разных международных трибун.


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Разговор получился откровенным и разносторонним: от роли парламента, уроков истории до главных приоритетов в экономическом курсе страны и отдельных аспектов отношений с главным партнером - Россией. Но основное и самое важное, на чем акцентировал внимание депутатов и сенаторов Президент, - конструктивная работа на благо избирателей.

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Встреча, которая прошла накануне, это еще одна возможность всем ветвям власти сверить позиции, чтобы в унисон двигаться дальше. Выстраивать политику будущего предстоит и новым назначенцам.

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Администрацию Президента отныне возглавляет Игорь Сергеенко - экс-заместитель председателя КГБ Беларуси. Его замом стала Ольга Чуприс, ранее проректор БГУ. Особое внимание им предстоит уделить вопросам законодательства и кадров. Наталья Кочанова, которая на посту главы политического штаба отработала три года, займет одно из восьми мест Совета Республики по квоте Президента. Компанию ей составят по решению белорусского лидера также Михаил Русый, Анатолий Исаченко и Сергей Рачков. Бывший замглавы Администрации Валерий Мицкевич стал депутатом. Ему и экс-председателю Палаты представителей Владимиру Андрейченко поручено организовать рабочий процесс парламента.

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