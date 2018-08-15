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Оршанский регион теперь - лакмусовая бумажка для всей страны
Накануне в Орше состоялся жесткий разговор. Президент оценил работу правительства, руководства области и района как "провальную". К выполнению поручений Главы государства по развитию Оршанского региона подошли поверхностно и без системы. Точки роста, которые позволят развиваться без вмешательства сверху, не определены либо неэффективны. Выявлены факты бесхозяйственности и перекладывания ответственности на других. Все усилия были направлены не на реальное иcправление дел в регионе, а на косметическое решение вопросов. Такой подход не позволяет разрешить проблемы сложных предприятий региона.
Промышленный потенциал Орши серьезный. Полтора года назад было принято решение сделать ее маяком в развитии средних городов. В стране таких 11. Сверхзадача - равномерное распределение производительных сил по всей стране. А оршанский пример должен был стать образцом системной работы с такими регионами. Относительно этого района Президентом было дано 126 поручений. Александр Лукашенко четко обозначал, каким должен быть этот регион.
По результатам масштабной президентской инспекции (а Александр Лукашенко побывал на заводах, где его совсем не ждали) открылась неприглядная картина. Вне запланированного маршрута Глава государства увидел "кладбища старой техники" и ужасные условия для людей. На бумаге красивые формулировки по выходу на позитив. На деле нет ощутимого результата для тех, кто работает на предприятиях. В итоге последовала самая жесткая реакция Президента на провальную работу правительства и местной власти. Как мы говорили выше, в отставку отправлен руководитель района (уже назначен новый председатель), а до конца недели Глава государства ждет от своей Администрации предложений по кадровому обновлению руководства правительства. Александром Лукашенко принято решение о переведении Оршанского региона на режим особого функционирования. Теперь это лакмусовая бумажка для всей страны. Это значит, повышенный спрос за дисциплину и достижение обозначенных задач будет как с руководителей всех уровней, так и с работников, которые каждый на своем месте должны внести вклад в общее дело.
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