Основа партнерства Беларуси и Евросоюза - торгово-экономические отношения

с комиссаром по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнесом Ханом. Политик прибыл в Минск вместе с коллегой, которая курирует в Евросоюзе вопросы цифровой экономики. Александр Лукашенко особо подчеркнул, что Минск всегда был хорошим транзитным окном для Европы, не создавая препятствий для капитала и бизнеса. В ответ ждут того же - большей открытости и желания идти навстречу. Логичный интерес Беларуси - усиливать экономические связи. Евросоюз - второй по значимости рынок для белорусского экспорта. Тенденция этого года - внушительная прибавка по экспорту в ЕС.