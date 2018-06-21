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Основа партнерства Беларуси и Евросоюза - торгово-экономические отношения

Этот тезис Президента Александра Лукашенко сегодня стал основным на встрече

с комиссаром по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнесом Ханом. Политик прибыл в Минск вместе с коллегой, которая курирует в Евросоюзе вопросы цифровой экономики. Александр Лукашенко особо подчеркнул, что Минск всегда был хорошим транзитным окном для Европы, не создавая препятствий для капитала и бизнеса. В ответ ждут того же - большей открытости и желания идти навстречу. Логичный интерес Беларуси - усиливать экономические связи. Евросоюз - второй по значимости рынок для белорусского экспорта. Тенденция этого года - внушительная прибавка по экспорту в ЕС.

Для Йоханнеса Хана это второй визит в Беларусь в этом году. С нашим Президентом еврокомиссар встречался в январе. В последние годы отношения Беларуси с Евросоюзом развиваются позитивно. Возобновлены контакты на высшем уровне, а также визиты в Минск первых лиц евроструктур и стран ЕС. Цель нынешнего визита Йоханнеса Хана - участие в 10-й сессии неформального диалога министров иностранных дел и министров по делам цифровых технологий стран "Восточного партнерства".

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