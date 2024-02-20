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Основания для опасений есть - Лукашенко о возможности третьей мировой войны
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает небезосновательными опасения о возможности третьей мировой войны. Об этом он заявил на расширенном совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности, сообщает БЕЛТА.
"Нет страны и народа, которые последние десятки лет могли бы чувствовать себя в абсолютной безопасности. Военная сила вновь стала главным аргументом мировых центров решения вопросов. Как будто и не было миллионных потерь и ужасов Первой и Второй мировых войн. Теперь нас буквально накрыло информационной волной так называемого предчувствия третьей мировой войны, о котором только не сказал ленивый. И основания для опасений есть",
- сказал белорусский лидер.
Он обратил внимание на тенденцию роста количества горячих точек. Только за прошлый год были развязаны или продолжались более 25 военных конфликтов в разных регионах на разных континентах, и почти каждый используется как повод ввести миротворческий контингент.
"Вы знаете, для чего. Чтобы расставить людей с оружием, обозначить зону своего влияния. То есть мир методично превращается в полигон глобального противостояния",
- отметил глава государства.
Александр Лукашенко продолжил:
"Вы видите, что происходит на Ближнем Востоке. Уже открыто звучат угрозы применения ядерного оружия. Целые города стираются с лица земли вместе с их мирными жителями. И оказывается, так можно делать, не попадая под санкции, не становясь изгоем в глазах так называемого цивилизованного общества, носителей "истинных" демократических ценностей".
Не спокойнее ситуация и на Европейском континенте, в том числе возле границ Беларуси. В непосредственной близости от Беларуси и России в рамках операций Альянса, проводимых в Европе, размещены около 32 тысяч военнослужащих объединенных вооруженных сил НАТО и США. Это более 1 тыс. единиц бронетехники, около 160 артиллерийских систем и минометов, 235 самолетов и вертолетов.
"Все это говорит как минимум о демонстрации силы",
- отметил Президент.
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