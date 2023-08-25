Останутся ли вагнеровцы в Беларуси после ЧП с самолетом Пригожина? Что ответил Лукашенко

В Беларуси останется столько вагнеровцев, сколько надо. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время общения с журналистами, сообщает БЕЛТА.

"Вагнер" жил, "Вагнер" жив и "Вагнер" будет жить в Беларуси, как бы кому-то это ни не хотелось. Мы еще с Пригожиным выстроили систему, как будет у нас располагаться "Вагнер". И эти снимочки из космоса, что мы что-то демонтируем… Почему мы лишние палатки убираем - столько не надо. Здесь остается ядро, кто-то уехал в отпуск, кто-то вообще решил жить в стороне, но телефоны, адреса, пароли, явки в этом ядре известны. В течение нескольких дней все будут здесь, до 10 тысяч человек. Сейчас нет необходимости их здесь держать. Они будут приезжать сюда определенными партиями на подготовку. Если Россия захочет отсюда брать людей на ротацию в Африку, пожалуйста, мы не против, пусть здесь находятся те люди. Мы помогаем и поддерживаем их, поэтому никуда они не бегут. Столько, сколько нам надо и этому подразделению, они будут у нас жить и работать. Свое обещание мы выполним, условия они знают", - подчеркнул глава государства.

"И, кстати, они нам за все платят: и за палатку, и за воду. И потом. Живут они в палатках, мы им еще казарму ремонтируем. Это было мое требование. Они в палатках не собирались жить. Они всегда жили в землянках. Я говорю: "Пожалуйста, ребята. Мы вам поможем выкопать, если вы хотите. Но зачем? Можно цивилизованно жить". И они согласились. Беларусь же не Африка и не Украина, где они были на фронте", - добавил Александр Лукашенко.

Президент также ответил на вопрос, не боятся ли власти держать в стране таких подготовленных в военном плане бойцов. "А зачем нам другие? Я не сижу на пороховой бочке. Искренне вам говорю: нет такого настроения ни у кого", - заявил глава государства.

По его словам, и белорусские военнослужащие с удовольствием перенимают опыт у вагнеровцев, особенно внутренние войска и специальные подразделения. "Отторжения нет, вот что меня удивило. Наши военные губу не раскатали. Всякое может быть, поэтому впитывают все, - сказал белорусский лидер. - Я опасался (читал же ваши и ваших коллег писания): это зэки, это такие, это сякие. Слушайте, через дорогу бабушку переведут, в магазине сдачу не берут. Удивительные люди. Железная дисциплина. Волков бояться - в лес не ходить. Мы же их держим не ради удовольствия здесь, а ради пользы. И систему же выстроили так, чтобы все было под контролем".

Александр Лукашенко развенчал и миф о прилете в Беларусь российского военно-транспортного борта после происшествия с самолетом Евгения Пригожина. Такой запрос, рассказал Президент, действительно был, но пока в Беларусь никто не прилетал.