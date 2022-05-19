Оставайтесь лучшим примером для тех, кто идет за вами - Лукашенко поздравил пионерию с 100-летием

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам фестиваля "Территория детства", посвященного 100-летней годовщине образования пионерского движения. Об сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Искренне поздравляю вас со знаменательным юбилеем - 100-летием пионерского движения. Вы продолжаете славный путь одной из самых мощных детских организаций в мире, которая сплотила в начале прошлого века миллионы мальчишек и девчонок - представителей разных национальностей и культур, говоривших на разных языках, но объединенных самыми благородными стремлениями", - говорится в приветствии.

Глава государства отметил, что первые пионеры оставили богатое наследие, ставшее частью истории Беларуси: "Это примеры активного участия в жизни своей страны и бескорыстной помощи людям, истинного патриотизма и героических подвигов, совершенных в годы Великой Отечественной войны".

"Сегодня, сохраняя традиции пионерии, вписывая в летопись движения новые достижения и события, вы связываете судьбы прошлых и будущих поколений", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко поблагодарил белорусских пионеров за теплоту и внимание, которыми они окружают ветеранов и участников Великой Отечественной войны, за бережное отношение к исторической памяти, мемориалам и памятникам, за креативность и яркие идеи, которыми они наполняют будни и праздники.

"Будьте всегда достойны своих предшественников и оставайтесь лучшим примером для тех, кто идет за вами", - напутствовал Президент, а также пожелал участникам пионерского движения крепкого здоровья, творческой энергии и новых успехов в начинаниях во благо родной Беларуси.